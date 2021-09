Christine and the Queens partagent deux nouvelles chansons : écoutez

Christine and the Queens a partagé deux nouvelles chansons suite à une apparition sur Global Citizen Live : “Freedom” et “Comme l’oiseau”. Écoutez les deux, sortis ensemble en tant qu’EP intitulé Joseph, ci-dessous.

Chris a sorti l’EP La vita nuova en février dernier, avec Caroline Polachek apparaissant sur sa chanson titre. Chris a ensuite publié des remix de la chanson avec Populous, AG Cook et Logic1000. Plus tard dans l’année, elle a sorti une nouvelle chanson intitulée “Eyes of a child” pour une série Amazon Prime Video et a repris “I’m On Fire” de Bruce Springsteen. Elle a travaillé avec le groupe français Indochine pour retravailler leur morceau “3e sexe” dans le “3SEX” mis à jour.