Christine de Stephen King obtient un remake avec des noms passionnants impliqués

Le producteur Jason Blum se lance dans le jeu d’adaptation de Stephen King. Après des années de développement, le prochain remake de Firestarter de Blumhouse Productions est enfin entré en production et est actuellement en tournage principal au Canada, mais la société ne s’arrête pas là. Au lieu de cela, Blum a apparemment mis la main sur un autre tome classique de King, et maintenant il a été annoncé qu’un remake de Christine est en préparation.

La nouvelle de ce développement nous vient de Deadline, qui ajoute la nouvelle passionnante que Bryan Fuller – mieux connu pour les séries télévisées telles que Hannibal, Pushing Daisies et Dead Like Me – gère le scénario et est attaché à la réalisation. En plus de Jason Blum, le cinéaste Vincenzo Natali est également producteur, ayant déjà participé à des projets de Stephen King, notamment le long métrage In The Tall Grass de 2019 et deux épisodes de la récente mini-série The Stand. Si tout se passe comme prévu, ce sera le troisième film King de Blumhouse, car la société a fait Mercy pour la première fois (une adaptation de la nouvelle “Gramma”) en 2014.

