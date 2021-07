Christine Phung célèbre une décennie de design dans le livre de photographie – WWD

PHOTOS D’ELLE : Il y a deux décennies, Christine Phung est tombée sur le photographe Vincent Lappartient alors qu’ils tentaient de se faufiler dans les défilés de couture. Alors, alors qu’elle préparait le premier défilé de sa marque en 2013, elle a fait appel à lui pour documenter le processus.

10 ans d’accès sans précédent pour Lappartient, qui a découvert les coulisses des collections que Phung a conçues pour sa propre marque ainsi que celles de son mandat de quatre ans et demi en tant que directrice artistique de la marque française Leonard, maintenant retracée dans un livre intitulé “Christine Phung x Vincent Lappartient”.

« Le photographe est un complice du créateur de mode parce que la photographie – en particulier ces clichés francs loin des podiums – est le seul médium qui ne trahit pas les vêtements. Les photographies capturent comment les vêtements s’incarnent lorsqu’ils sont portés par ceux qui les modélisent », a déclaré Phung lors d’un entretien téléphonique.

Le volume de 116 pages est préfacé par Nathalie Dufour, fondatrice et directrice du Prix ANDAM, que Phung a remporté en 2013. Il présente des clichés des coulisses de modèles se relaxant dans les créations de Phung ; impressions de premières sorties marchant dans l’éclairage de la piste, ou portraits du créateur.

« C’est cette manière bien particulière de se révéler à vous, de provoquer une rencontre, qui m’a tout de suite plu chez Christine Phung », écrit Dufour, décrivant la créatrice comme « une jeune femme incandescente, au charisme incroyable, qui parle d’elle et d’elle. travailler de manière transparente », et son travail comme « des coupes chaudes et des couleurs riches sur lesquelles [Phung] couches de liens d’amitié et de solidarité féminine.

Le tome auto-édité sera disponible à partir de vendredi sur le site Web du concepteur et un réseau sélectif de bibliothèques indépendantes.