Le représentant de la personnalité de la télé-réalité a confirmé à E! News en mai qu’elle avait accueilli son premier enfant, un petit garçon nommé Christian Georges Dumontet, avec son mari richard chrétien.

La nouvelle de l’arrivée de son fils, dans laquelle Christine a dû subir une césarienne d’urgence, est arrivée quelques jours seulement après sa participation aux MTV Movie & TV Awards 2021 Unscripted.

« Baby C est plus précieux que je n’aurais pu l’imaginer. Neuf mois semblent être une vie à attendre pour rencontrer quelqu’un », a-t-elle déclaré à People à l’époque. « C’est le sentiment le plus incroyable de savoir que vous avez créé la vie. Ma mentalité protectrice de maman ours est plus forte que jamais. Mon seul travail est de le protéger, de l’aimer et de l’élever. »

Deux mois après avoir accueilli son petit, Christine a parlé de son expérience d’accouchement « extrêmement dramatique ».

« Reviver le traumatisme de Selling Sunset à propos de mon expérience de naissance a été l’une des choses les plus difficiles que j’aie jamais faites ; sans parler de permettre ces moments très bruts et personnels de ma vie capturés à la caméra », a-t-elle écrit en juillet. « Je ne suis pas souvent publiquement vulnérable, car je ressens la responsabilité d’afficher un visage courageux, même si je me sentais toujours désespéré, terrifié et traumatisé à ce jour. Moi-même et bébé Christian avons de la chance d’être en vie. «