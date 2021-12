Christine Quinn dit de vendre les favoris des éditeurs de Sunset

Avance rapide jusqu’à ce que Christine aperçoive Selling Sunset saison quatre, épisode quatre, au cours de laquelle elle a accouché – pour se retourner et être vue en train de faire du yoga dans l’épisode cinq.

« Mais c’était en fait quand j’étais enceinte », a-t-elle expliqué, notant que l’angle de la caméra n’incluait pas son ventre.

Tout au long du reste de la saison, Christine a été impliquée dans un drame avec Emma à propos d’un ex commun qui peut ou non être sorti avec les deux en même temps. On n’entrera pas dans les détails pour ne rien spoiler, mais Christine a tenu à préciser une chose sur Daily Pop.

« Je ne parle pas vraiment de choses aux gens, et c’était une relation qui était vraiment difficile à l’époque et vraiment toxique, donc je n’en ai jamais parlé à personne », a déclaré Christine, faisant référence à l’ex commun. « Et c’était quelque chose dont j’étais gêné et cela ne signifiait rien pour moi, c’est pourquoi c’était quelque chose dont je ne voulais tout simplement pas vraiment parler et que je voulais vraiment aborder. »