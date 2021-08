Christine Quinn effectue des fractionnements, des poses de yoga en minuscule bikini bleu sur une planche à pagaie lors d’une escapade italienne

Christine Quinn a fait sensation en s’amusant au soleil avec son mari lors de leur luxueuse escapade italienne.

La star de 32 ans de “Selling Sunset” a fait étalage de son corps de bikini et a montré des compétences impressionnantes en yoga alors qu’elle sortait pour voir dans les eaux bleu vif.

Des photos obtenues par Fox News montrent la bombe blonde en train de pratiquer ses poses de yoga sur une planche à pagaie tandis que son mari Christian Richard a gracieusement aidé à maintenir la planche en place alors qu’elle lançait ses jambes en l’air.

Le mari de Christine Quinn en a eu plein les yeux alors qu'elle pratiquait le yoga dans l'océan.

Le physique tonique de l’étourdissante était pleinement exposé, donnant à son mari un aperçu de ses incroyables abdominaux et de ses jambes maigres.

Christine Quinn a montré sa flexibilité impressionnante tout en effectuant des cascades de yoga à l'envers sur une planche à pagaie en mer.

À un moment donné, on pouvait voir Quinn clouer des poses de yoga à l’envers, les jambes tendues au bout de la planche.

CHRISTINE QUINN, LA STAR DE ‘SELLING SUNSET’, PORTE UN BIKINI PENDANT LES MOIS D’UNE ESCAPADE EN SICILE APRÈS AVOIR NAISSÉ

Christine Quinn fait une scission en faisant du yoga sur une planche dans l'océan aux côtés de son mari Christian Richard.

La nouvelle maman de 31 ans a même réussi à s’équilibrer sur le tableau tout en faisant une séparation complète.

Une des poses audacieuses de Christine Quinn lors de sa séance de yoga en paddle.

En mai, le couple a accueilli son premier enfant, un petit garçon prénommé Christian Georges Dumontet. Le nouveau-né pesait 6 livres, 14 onces et mesurait 20,5 pouces de long, a rapporté le magazine People.

Les tourtereaux, qui se sont mariés en décembre 2019, ont également réussi à se faufiler dans quelques baisers passionnés tandis que Quinn est resté stable sur le paddleboard.

CHRISTINE QUINN, LA STAR DE ‘SELLING SUNSET’, ACCUEILLE LE PREMIER ENFANT AVEC MARI CHRISTIAN RICHARD: ‘AU-DELÀ DE GRATEFUL’

La star de “Selling Sunset” a partagé son mari alors qu’il était en mer.

Mais les cascades de la star de Netflix n’étaient pas seulement sur son plateau. Quinn s’est également rafraîchi en sautant dans l’eau avec Richard.

Les deux hommes ont ensuite dégusté des boissons fraîches alors qu’ils se tenaient jusqu’à la taille dans l’eau et utilisaient leur planche comme table.

Christine Quinn et son mari se sont rafraîchis avec des boissons rafraîchissantes au bord de la plage.

Plus tôt cette année, la célèbre agente immobilière a parlé de devenir mère pour la première fois et a expliqué en quoi l’allaitement était comme un “travail à temps plein”.

“C’est tellement difficile”, a-t-elle déclaré à People en parlant d’allaitement. “Je n’ai jamais réalisé à quel point c’est difficile. C’est un travail à temps plein, et j’ai tellement de respect pour les mamans maintenant – j’en ai toujours, mais oh mon Dieu, c’est un travail à temps plein. C’est de la folie. Je veux dire, des chapeaux à tous ceux qui peuvent le faire aussi longtemps qu’ils le peuvent, parce que c’est vraiment, vraiment difficile.”

Dans une autre interview, elle a jailli de son nouveau rôle de maman.

“Bébé C est plus précieux que je n’aurais pu l’imaginer”, a-t-elle déclaré au magazine peu après l’accouchement. “Neuf mois semble être une vie à attendre pour rencontrer quelqu’un. C’est le sentiment le plus incroyable de savoir que vous avez créé la vie. Ma mentalité protectrice de maman ours est plus forte que jamais. Mon seul travail est de le protéger, de l’aimer et de l’élever.”

La célèbre agente immobilière a donné naissance à un petit garçon nommé Christian Georges en mai.

Selon Quinn, son eau s’est cassée juste après son retour à la maison du tournage de la saison 4 de la série de télé-réalité. Elle a qualifié l’accouchement de “moment le plus magique de ma vie”.

Quinn a remercié son mari pour son soutien pendant l’accouchement.

“Il a été très calme tout au long du processus”, a-t-elle expliqué. Un jour, je pourrais en dire plus sur ce qui s’est passé, mais pour le moment, je suis humilié et reconnaissant que trois d’entre nous soient rentrés de l’hôpital.”