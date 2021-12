« Ils se moquent du fait que je sois en retard dans la série. ‘Oh, Christine est en retard. Oh, Christine est en retard.’ Et c’est parce que j’avais littéralement des crises de panique et que j’étais inquiète pour ma grossesse et que quelque chose n’allait pas », a expliqué Christine. « C’était une fosse aux lions et ces filles se sont dressées contre moi. Et c’était vraiment, vraiment difficile. »

Selon Christine, voir comment tout s’est déroulé dans la série n’a fait qu’empirer les choses.

« C’était extrêmement blessant compte tenu du processus que j’ai traversé », a-t-elle admis. « Et je sais, vous savez, le montage et l’ordre chronologique de la série n’aident pas vraiment nécessairement parce que j’ai eu mon bébé et ensuite je faisais une scène de yoga. Mais dans la vraie vie et cette scène de yoga, j’étais en fait enceinte. Ils m’a édité de vous savez, les seins en l’air, alors j’ai eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux en disant: ‘Je ne peux pas croire que tu fasses du yoga deux semaines après avoir accouché après avoir eu une césarienne d’urgence.’ «

Elle a ajouté: « Mon processus n’a en aucun cas été facile et à la télévision, ils le font paraître facile. Mais j’avais du mal dans la vraie vie. Je l’étais vraiment. »