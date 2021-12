Christine Todd Whitman dit que Trump dirige le GOP comme un «dictateur»

Ancien gouv. Christine Todd Whitman (R-NJ) a déclaré mercredi que l’ancien président celui de Donald Trump l’approbation conditionnelle dans la course au poste de gouverneur de l’Alaska est un signe que le Parti républicain se dirige dans une direction effrayante.

Trump un jour avant a approuvé le gouvernement. Mike Dunleavy (R), mais à une seule condition : il doit refuser de soutenir Sen. Lisa Murkowski (R-AK) dans sa candidature à la réélection en 2022. Murkowski a bien sûr voté plus tôt cette année pour condamner l’ancien président pour incitation à l’insurrection à la suite de l’émeute du 6 janvier au Capitole des États-Unis.

« L’Alaska a plus que jamais besoin de Mike Dunleavy comme gouverneur », a déclaré Trump dans un communiqué publié mardi. «Il a mon approbation complète et totale, mais cette approbation est soumise à son non-approbation de la sénatrice Lisa Murkowski qui a été très mauvaise pour l’Alaska, notamment en perdant ANWAR, peut-être le site de forage le plus important au monde, et bien d’autres. En d’autres termes, si Mike l’approuve, ce qui est sa prérogative, mon approbation à son égard est nulle et non avenue, et n’a plus aucune force ni effet ! »

Sur OutFront de CNN, hôte invité Coquelicot Harlow a demandé à l’ancien gouverneur si Trump tentait de contraindre d’autres candidats du GOP désireux de courtiser son approbation à faire son offre politique.

« Eh bien, c’est ce qu’il essaie clairement de faire et je pense qu’il devrait être un peu prudent là-bas. Le gouverneur devrait être un peu prudent car les Alaskiens sont assez indépendants », a déclaré Whitman. « Ils n’aiment pas qu’on leur dise quoi faire. Mais c’est extraordinaire qu’il dise quel grand gouverneur il a été pour l’Alaska, mais, si vous ne faites pas exactement ce que je dis, et ce que je veux, vous n’êtes plus bon. Et c’est ce que les gens devraient retenir de cela, et être très, très préoccupés. »

Whitman a ensuite comparé le soutien éventuel de Trump à Dunleavy aux actions d’un dictateur.

« Si c’est la définition d’essayer d’être un dictateur, je ne sais pas ce que c’est. C’est une période effrayante pour notre démocratie. Et comme tu le soulignes, Poppy, et à juste titre, nous devrions être inquiets et surveiller de près ce qui se passe au scrutin. Il n’y a pas que le Congrès. Il n’y a pas que le Sénat. Ce sont les gouverneurs, ce sont les secrétaires d’État et les procureurs généraux. C’est important, jusqu’au niveau local.

