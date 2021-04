Christophe Dugarry explose face aux actionnaires des Girondins de Bordeaux

29/04/2021 à 19:23 CEST

Martí Grau

L’ancien footballeur français et ancien joueur du Barça, Christophe Dugarry, a évoqué la mauvaise situation que traverse les Girondins de Bordeaux, club dans lequel il a été pendant 11 saisons. Dans une interview accordée au journal L’Equipe, Dugarry a été très critique après que le principal actionnaire a décidé de quitter le club. “Je suis déchiré entre le dégoût, la colère et le soulagement“.

King Street, actionnaire girondin, a décidé de ne pas continuer à soutenir le club après avoir investi 46 millions après son acquisition. Maintenant, il a annoncé qu’il se désengageait des besoins financiers actuels et futurs du club. “Je suis déchiré entre le dégoût, la colère et le soulagement. Premièrement, je suis soulagé que les intimidateurs se fréquentent et que l’on comprenne enfin que ces fonds communs de placement n’ont rien à voir avec le football. Je suis contrarié que mon club en paie le prix& rdquor;.

Bien que l’équipe traverse actuellement une situation difficile, 16e de Ligue 1, Dugarry est optimiste quant à l’avenir du club. “Je n’ai pas peur que Bordeaux descende au plus bas s’il s’agit de rendre des valeurs au club, à l’humanité“.

Avec le message de Dugarry, des voix se sont ajoutées pour défendre le club français. Être le septième équipe de l’histoire de France avec le plus de titres de champion remportés (6)Il est difficile de croire de voir désormais les Girondins de Bordeaux plongés dans une crise institutionnelle aussi délicate.