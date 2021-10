Christopher Biggins déclenche un énorme contrecoup alors qu’il fait exploser le fils bisexuel de Superman

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

Christopher Biggins a été confronté à un énorme contrecoup après avoir annoncé que le fils de Superman était devenu bisexuel dans un prochain numéro de DC Comics.

Les lecteurs verront Jonathan Kent, le fils de Superman original Clark Kent et Louis Lane, se lancer dans une romance homosexuelle avec son ami Jay Nakamura.

Sa sexualité sera abordée dans le cinquième numéro intitulé Fils de Kal-El, qui sortira le 9 novembre, avec beaucoup d’éloges sur cette décision.

Cependant, apparaissant sur Good Morning Britain pour discuter de la romance fictive, la star du panto a demandé pourquoi les patrons devaient rendre le personnage bisexuel, déclarant qu’il » se pliait au système de réveil « .

‘Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi l’avons-nous ? Pourquoi en avons-nous besoin? », A commencé le joueur de 72 ans, avant de comparer cela au couple entièrement masculin de Johannes Radebe et John Whaite sur Strictly Come Dancing. « Si vous voulez faire quelque chose comme ça, faites quelque chose d’original, ne prenez pas des personnages qui existent déjà et faites-en quelque chose qu’ils ne sont pas.

«Je trouve absolument bizarre que ce soit ce que les gens veulent de nos jours. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous en tenir à ce que nous avons eu et reçu ? Pourquoi ne font-ils pas de nouveaux personnages, pourquoi ne créent-ils pas quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, puis vont-ils vers un personnage que nous connaissons tous, que nous aimons tous et que nous connaissons tous comme ça ?’

Biggins a provoqué l’indignation avec ses commentaires (Photo: ITV)

Le podcasteur Aamir Hassan a qualifié cette décision de « fantastique » et a expliqué à quel point la sexualité de Jonathan pouvait signifier pour les jeunes téléspectateurs bisexuels.

« C’est incroyable de voir des super-héros devenir de vrais super-héros », a-t-il répliqué. «Pour beaucoup de jeunes, ils n’ont pas le privilège de sortir et ils sont dans des positions où ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas être eux-mêmes.

«J’y suis déjà allé moi-même auparavant, ils se tournent vers les médias, ils se tournent vers le divertissement, ils se tournent vers les bandes dessinées pour se réconforter et se voir. Si même un jeune peut voir le fils de Superman et que cela les aide, je ne vois pas quel est le problème.

« La représentation de la visibilité ne change pas seulement des vies, elle sauve véritablement des vies ».

Aamir a également suggéré que l’argument selon lequel écrire le personnage comme bisexuel est « trop éveillé » est une autre façon de dire que les gens ne veulent pas que les autres soient « aidés ».

« Je pense que c’est absolument fantastique. » Le podcasteur Aamir Hassan dit « c’est incroyable de voir des super-héros devenir de vrais super-héros ». Il dit qu’il ne voit pas le problème si la bisexualité du fils de Superman aide les gens parce que « la représentation et la visibilité sauvent des vies ». pic.twitter.com/0iEG46UtG3 – Good Morning Britain (@GMB) 13 octobre 2021

«Cela fera une telle différence et je ne sais pas pourquoi quelqu’un serait contre. Comment cela peut-il provoquer un tel émoi ? Cela ne fait aucune différence dans votre vie », a-t-il insisté.

« Si je vous disais : « Ce super-héros va aider certains jeunes à comprendre leur sexualité, à se sentir vus ou représentés dans un espace où ils étouffent absolument sous leur sexualité et que cela pourrait potentiellement sauver une vie »… »

Revenant sur son point, Christopher a répondu: « Et les gens qui ne sont pas gays? » Des jeunes qui ne sont pas homosexuels ? Comment réagissent-ils ?

Les fans ont été furieux de l’argument et ont afflué sur Twitter pour partager leur « déception » que la star controversée – qui avait auparavant choqué les téléspectateurs de Celebrity Big Brother avec ses commentaires sur les personnes bisexuelles – ait reçu une telle plate-forme.

« Biggins est une vraie déception ces jours-ci », a tweeté l’un d’eux.

La relation émergera dans une prochaine bande dessinée (Photo: DC Comics)

« Déçu que #GMB continue de faire sortir des invités comme lui – des voix sur un bâton qui feront ce que le producteur veut, probablement pour une somme modique », a déclaré un autre. « Biggins, me semblait-il, n’avait aucune idée de la véritable histoire sur laquelle on lui avait demandé de commenter. Vraiment décevant @ITV [sic].’

« Christopher Biggins m’a donné envie de casser ma télévision ce matin sur #GMB, en parlant de b ****** absolus », a écrit un téléspectateur.

« Est-ce que Biggins est stupide ? N’est-ce pas le fils de Superman. Pourquoi est-il si déclenché par cela », a demandé un adepte. « N’a clairement aucune idée des personnages et de la représentation des bandes dessinées. #GMB.’

« Je m’en fiche vraiment que le fils de Superman soit bisexuel. Ce n’est pas « réveillé » ou « négatif ». En fin de compte, qui s’en soucie? A qui la vie affecte-t-elle ? Les gens ont trop à dire #GMB [sic]’, a déclaré un utilisateur de Twitter.

Comme l’a ajouté l’un d’eux : » Les personnes qui ont un problème avec les bisexuels #Superman ne sont pas des fans de bandes dessinées. S’ils l’étaient, ils sauraient que tout l’univers de la bande dessinée est plein de personnages étranges et de codages étranges et a toujours été #gmb.

Christopher a déjà provoqué l’indignation avec ses opinions sur les personnes bisexuelles lors de son passage sur Celebrity Big Brother en 2016, et a finalement été expulsé de la tristement célèbre maison par les patrons.

Lors d’une conversation avec la star de Mob Wives, Renee Graziano, il a déclaré: » Le pire type que j’ai peur de dire, ce sont les bisexuels.

« Ce que c’est, ce sont les gens qui ne veulent pas admettre qu’ils sont homosexuels. »

Il a également suggéré qu’ils étaient responsables de la propagation du sida, la qualifiant de «maladie bisexuelle».

La star a été expulsée de la série peu de temps après, les téléspectateurs se plaignant de l’Ofcom sur les scènes.

Good Morning Britain continue en semaine à 6 heures du matin sur ITV.

