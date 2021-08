Christopher Biggins dit que la star aurait dû être une Dame ⋆ .

Christopher Biggins a rendu hommage à son amie Una Stubbs après sa mort à 84 ans (Photo: .)

Christopher Biggins estime que son amie Una Stubbs « méritait » d’être nommée dame pour sa longue carrière d’actrice.

L’acteur est apparu vendredi dans l’émission Good Morning Britain pour rendre hommage à Stubbs, décédé à l’âge de 84 ans le 12 août.

S’adressant aux hôtes Kate Garraway et Charlotte Hawkins, Christopher, qui est apparu avec Stubbs dans le jeu de plateau comique Je suis désolé, je n’ai pas d’indice, s’est souvenu du talent “sous-estimé” de la star.

Il a déclaré: «Son talent était sous-estimé. Je pense qu’elle aurait dû faire plus qu’elle ne l’a fait.

La star de Big Brother a ajouté plus tard: “Elle était exceptionnelle. Elle était merveilleuse. C’est vraiment dommage qu’elle ne soit jamais devenue une Dame et je pense qu’elle le méritait. Je l’adorais, tout le monde l’adorait.

La famille de la star de Sherlock a confirmé hier : ” Maman est décédée tranquillement aujourd’hui avec sa famille autour d’elle, à Édimbourg. Nous demandons l’intimité et la compréhension en ces temps les plus difficiles et les plus tristes.

Christopher Biggins a rendu hommage à Good Morning Britain (Photo: ITV)

Son agent a déclaré à BBC News qu’elle était malade depuis quelques mois.

Une déclaration disait: “Nous sommes désespérément tristes d’avoir perdu non seulement une merveilleuse actrice, dont la carrière à l’écran et sur scène, s’étalant sur plus de 50 ans, était si extraordinairement variée, de Till Death Us Do Part à Sherlock, ainsi que des performances mémorables dans le West End, à Old Vic, Donmar Warehouse, Sheffield Crucible et National Theatre, mais aussi un ami méchamment drôle, élégant, élégant, gracieux, gracieux et gentil et constant.

«Elle était également une artiste très respectée et exposée. Elle nous manquera énormément et nous nous souviendrons toujours d’elle.

La star est devenue célèbre dans les années 1960, apparaissant dans des films tels que Summer Holiday et Wonderful Life de Sir Cliff Richard.

L’actrice est devenue célèbre dans les années 1960 (Photo: .)

Cependant, c’est à la télévision que sa star s’est vraiment imposée, décrochant le rôle de Rita dans Till Death Us Do Part en 1966 et l’incarnant jusqu’en 1975, avant de reprendre le rôle dans Till Death… et la suite In Sickness and In Health.

Quatre ans plus tard, Stubbs a été choisie pour le rôle de tante Sally dans Worzel Gummidge, qui est devenu l’un de ses rôles emblématiques et les plus appréciés.

Parmi les autres crédits, citons Midsomer Murders, The Catherine Tate Show, Call The Midwife, Benidorm et The Worst Witch, dans lequel elle a joué Miss Bat.

En 2006, Stubbs a rejoint EatEnders en tant que Caroline Bishop, et en 2010, elle a été présentée à un tout nouveau public en jouant Mme Hudson dans le très réussi Sherlock.

Plus: Good Morning Britain



La star de Sherlock Benedict Cumberbatch, qui a joué le personnage principal, a déclaré à propos de sa co-vedette dans une déclaration à Metro.co.uk: ” Una était une amie merveilleuse, talentueuse, élégante, douce, joyeuse et honnête. Une joie de travailler avec, de rire et de faire rire.

«Si humble et pourtant si sacrément bon. Elle a illuminé la pièce et manquera beaucoup à tous ceux qui ont eu la chance de la connaître, mais on se souviendra d’elle pour toujours avec tendresse et amour.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : Cameron Diaz explique sa décision d’arrêter sa carrière d’acteur dans une rare interview



PLUS : La trilogie de remasterisation de GTA 3, Vice City et San Andreas cette année fait état d’une rumeur





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();