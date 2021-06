Christopher John Rogers et Esteban Cortázar vont concevoir pour le NYC Ballet – WWD

Le New York City Ballet se réveillera d’une hibernation induite par une pandémie cet automne avec des performances en direct organisées à nouveau au Lincoln Center.

Fidèle à la tradition de la compagnie, City Ballet organisera son gala annuel de la mode d’automne le 30 septembre. Fidèle à son habitude, la performance servira de première à de nouvelles œuvres de chorégraphes émergents avec des costumes créés par des créateurs de mode célèbres.

Christopher John Rogers et Esteban Cortázar concevront les costumes du spectacle de cette année, chacun associé à Sidra Bell et Andrea Miller, respectivement, qui sont au City Ballet pour créer de nouvelles pièces chorégraphiques.

Il s’agit du neuvième gala annuel de la mode, qui a été lancé par Sarah Jessica Parker en 2012 et est en grande partie supervisé par le directeur de la boutique de costumes du City Ballet, Marc Happel, qui travaille en tant que médiateur chargé d’équilibrer les visions des créateurs de mode avec le haut degré de fonctionnalité athlétique requis. par les danseurs de la compagnie. Parmi les participants précédents figuraient Sarah Burton pour Alexander McQueen, Dries Van Noten, Thom Browne et Virgil Abloh.

C’est la première fois que Rogers et Cortázar fabriquent des costumes. Ni l’un ni l’autre ne sont particulièrement versés dans le ballet, disent-ils, mais espèrent que leur flair pour la couleur, le drame, la silhouette et le mouvement se traduiront sur scène et apporteront un sentiment d’optimisme au public et aux danseurs.

“Je ne l’ai jamais fait auparavant – c’est quelque chose qui m’intéresse depuis un certain temps”, a déclaré Rogers, qui a continué à créer une dynamique pour sa nouvelle ligne homonyme tout au long de la pandémie et est actuellement finaliste pour le prix LVMH de cette année. . Il a récemment publié une collaboration avec Target et a conçu la tenue d’inauguration du vice-président Kamala Harris.

« Je pense beaucoup à concilier des choses extravagantes avec des choses plus pragmatiques. Ma marque est évidemment connue pour son utilisation de la couleur et les gens nous associent aux néons ou aux tons très vifs. Une chose qui m’intéresse est l’idée de créer une irisation à travers la superposition de tissu pour apporter de la couleur d’une nouvelle manière – je pense que c’est un très bon moyen pour que les gens de la rangée arrière ou même de la rangée avant puissent voir bouger. “, a ajouté Rogers à propos de ses premiers concepts de costumes.

Cortázar a ajouté : « C’est probablement l’un des premiers projets où je n’ai pas à penser à l’aspect commercial et où je peux adopter une approche purement créative et artistique. C’est vraiment rafraîchissant et c’est franchement le rêve d’un designer de faire ce genre de projets. C’est une liberté de création qui n’existe pas autrement.

Le designer, ancien directeur créatif d’Ungaro, exploite une ligne homonyme à Paris et collabore avec la marque haut de gamme Desigual. « Dans mon travail, j’ai toujours eu une fascination pour le corps humain. J’aime la danse en général et je l’intègre dans mon travail. J’aime quand les vêtements bougent et réagissent d’une certaine manière », a-t-il déclaré à propos des parallèles entre son propre travail et les costumes de scène.

Les deux créateurs habilleront une troupe de danseurs hautement qualifiés qui sont en grande partie au chômage depuis 18 mois. Même sans compensation, beaucoup d’entre eux ont continué à s’entraîner dans l’isolement, s’exerçant dans des appartements exigus de la ville de New York pour se préparer à la réouverture des théâtres.

Pour John Rogers, « C’est vraiment humiliant que NYCB me considère comme quelqu’un pour aider à inaugurer une nouvelle ère. Je veux juste être aussi explosif et idiosyncratique que possible – non seulement pour ma propre satisfaction, mais aussi pour que les danseurs et les chorégraphes aient l’impression que c’est quelque chose de nouveau et de rafraîchissant, qu’ils sont ravis de porter et de jouer.

Cortázar a confirmé : « Je peux dire que je pense que c’est un moment important pour apporter de la couleur. Je suis généralement inspiré par le fait de jouer avec différentes palettes de couleurs – je veux que cela apporte un sentiment d’optimisme afin que les danseurs se sentent excités de retourner sur scène.