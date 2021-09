Christopher Lloyd fait une apparition en tant qu’invité dans le rôle de Rick dans le nouveau clip ‘Rick and Morty’

Rick et Morty vont quelque part qu’ils n’ont jamais vus auparavant : en live-action ! Adult Swim a publié un clip surprenant avant l’épisode de cette semaine, et il présente Rick Sanchez et son petit-fils Morty dans la chair d’une manière que les fans n’ont jamais vue auparavant. Non seulement cela, mais cela implique un brillant casting de cascades, avec Christopher Lloyd de Retour vers le futur dans le rôle de Rick et Jaeden Martell de Knives Out dans le rôle de Morty.

Dans le clip, Rick et Morty en chair et en os franchissent un portail après une aventure, et Lloyd déclenche l’un des rots emblématiques de Rick avant de grogner “Morty, nous sommes à la maison” à son petit-fils clairement perturbé. Lloyd a partagé le clip sur Twitter, en écrivant “Surprise!” Il a également partagé un tweet de suivi, écrivant “GREAT SCOTT MORTY”, une pièce de théâtre sur sa ligne emblématique Retour vers le futur.

Surprendre! https://t.co/hdGJPoWXwH – Christopher Lloyd (@DocBrownLloyd) 3 septembre 2021

Il s’agit d’un casting particulièrement parfait, compte tenu du fait que Rick et Morty ont souvent été décrits comme Retour vers le futur avec un avantage, Rick étant clairement une version plus sinistre de Doc Brown. Lloyd a été interrogé sur l’émission dans une interview avec le Phoenix New Times, et il a admis que le phénomène du dessin animé avait atteint son attention. “Je ne le suis pas de près, mais j’ai vu quelques épisodes et je dois vous dire que je pense que c’est très amusant. Je sais que c’est une sorte de parodie de Doc et Marty”, a-t-il déclaré. Lorsqu’on lui a demandé s’il serait prêt à être l’invité de l’émission, il a répondu “J’aimerais bien, bien sûr. Je pense que c’est vraiment amusant.”

Les fans ont été absolument ravis par la grande révélation, répondant au tweet de Lloyd avec enthousiasme. « S’il vous plaît, dites-nous Doc… en aurons-nous plus ? S’IL VOUS PLAÎT DITES OUI ! » a tweeté un fan. “Ma vie est officiellement terminée”, a écrit un autre. “Je me sens soudainement inondé d’une flaque géante de souvenirs d’enfance, et honnêtement, je n’ai jamais été aussi heureux”, s’est exclamé un autre fan. On ne sait pas actuellement comment ce clip jouera dans le prochain épisode, mais j’espère que les téléspectateurs obtiendront encore plus de séquences de Lloyd dans un rôle qui lui va si bien.