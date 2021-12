Christopher M. Pulliam nie avoir battu un bébé dans le coma

Un homme de l’Illinois qui aurait été filmé par une vidéo de surveillance en train de battre brutalement un nourrisson si violemment que le bébé a dû être placé dans un coma artificiel insiste sur le fait qu’il n’a pas blessé l’enfant. Comparaissant devant le tribunal de circuit du comté de Macon mercredi, âgé de 34 ans Christophe M. Pulliam a officiellement plaidé non coupable à trois chefs d’accusation de coups et blessures aggravés ayant entraîné une invalidité permanente pour un enfant, a rapporté le Herald & Review.

Selon le rapport, la grand-mère et la tutrice légale de l’enfant ont amené le bébé aux urgences du Decatur Memorial dans la soirée du 6 décembre après avoir remarqué que l’enfant avait subi ce qui semblait être de multiples blessures graves et avait cessé de respirer. Les médecins de l’établissement ont déterminé que le bébé avait subi une fracture du crâne en raison d’un traumatisme contondant et ont décidé de transférer l’enfant au centre de soins intensifs pédiatriques du Hospital Sisters Health System St. John’s Children’s Hospital à Springfield. L’équipe médicale aurait choisi de placer le nourrisson dans un coma artificiel pendant que l’enflure diminuait. L’établissement n’a pas fourni de mise à jour sur l’état du bébé mercredi et n’a pas immédiatement répondu à un message de Law&Crime demandant des détails supplémentaires.

Une copie d’un affidavit de police obtenu par le Herald aurait indiqué qu’une enquête ultérieure a révélé que la grand-mère de l’enfant avait remarqué les blessures juste après avoir récupéré le bébé à la résidence de sa fille, la tante de l’enfant, qui gardait l’enfant. Pulliam, le fiancé de la fille, aurait également été à la maison pendant que la fille surveillait le nourrisson.

Les enquêteurs ont interrogé la fille et Pulliam, mais les deux auraient déclaré qu’ils n’avaient aucune idée de la façon dont le bébé avait pu subir des blessures aussi graves.

La fille a également fourni aux enquêteurs une copie des images de surveillance d’une caméra montée dans la salle à manger qui était dirigée vers le salon de la maison, a rapporté WAND, filiale de Decatur NBC.

Selon le rapport, les enquêteurs qui ont visionné la bande ont observé que Pulliam le 30 novembre avait frappé le bébé à la tête à plusieurs reprises alors que le bébé pleurait sur une balançoire. Un affidavit aurait déclaré que Pulliam avait ensuite frappé l’enfant plusieurs fois.

« Dans la vidéo, vous pouvez voir [the baby’s] secouer la tête et se déplacer avec la balançoire du bébé (faite pour se balancer d’un côté à l’autre) et reculer à cause de la grève », aurait déclaré l’affidavit.

« [Pulliam] entre au milieu du salon et attrape une couverture et la tient entre [the baby] et où [the daughter/aunt] est à et est vu frappant [the baby] trois fois de plus Des images du 3 décembre auraient montré Pulliam tenant une paire de bâtons lumineux qu’il utilisait pour battre l’enfant alors que le bébé était allongé sur une couverture et pleurait. On l’aurait également entendu dire: « Et si tu arrêtais d’être un putain de bébé qui crie et pleure? »

Le Herald a en outre rapporté que la fiancée de Pulliam a déclaré plus tard aux enquêteurs qu’il y avait plus de séquences montrant Pulliam frappant et lançant des objets sur le bébé.

« [She] a déclaré que Christopher lui avait fait supprimer la vidéo pour que les détectives ne la voient pas et ne se fassent pas une mauvaise idée », détective James Knierim a cité la fiancée dans l’affidavit. « [She] dit que la vidéo montrait [Pulliam] jetant quelque chose – elle ne pouvait pas dire ce que c’était – et frappant [the infant] avec ça. »

Avant l’audience de mercredi, l’avocat de la défense de Pulliam, Michelle Sanders, a renoncé à une audience préliminaire lorsque le juge Rodney Forbes aurait décidé si la preuve établissait une cause probable pour l’État de poursuivre Pulliam, a rapporté le Herald.

Pulliam est actuellement détenu à la prison du comté de Macon. Sa caution a été fixée à 500,00 $, l’obligeant à verser une caution de 50 000 $ afin d’être libéré. Le Herald a rapporté que les surveillants de la prison ont placé Pulliam en détention préventive parce que les crimes dont il est accusé, en particulier ceux impliquant des atteintes à des enfants, peuvent faire de lui une cible pour d’autres détenus.

