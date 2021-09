Christopher Matthew Codding accusé d’agression sexuelle 10z virale

La police du comté de Floyd, en Géorgie, enquête sur ce qui semble être deux cas impliquant un ancien pasteur de la jeunesse désormais inculpé de deux chefs d’accusation de pédophilie aggravée. Les autorités se demandent s’il existe d’autres victimes dans l’État de Géorgie ou peut-être ailleurs dans le pays.

Selon les archives judiciaires, Christopher Matthew Codage, 42 ans, a été emprisonné le 20 juillet. Un juge a approuvé une caution de 30 000 $ et a accepté de libérer Codding en détention à domicile (sauf pour les rendez-vous judiciaires et médicaux) s’il acceptait de porter un moniteur de cheville, de ne violer aucune loi fédérale ou fédérale et de n’avoir aucun contact avec des mineurs. Coding n’est plus en détention.

Le comté de Floyd se trouve à environ une heure et demie au nord-ouest d’Atlanta, mais les rapports de la filiale d’ABC WSB-TV et d’autres chaînes de télévision indiquent que Codding a été pasteur de la jeunesse dans la région d’Atlanta et ailleurs dans l’État.

WSB a rapporté que Codding était affilié à une église du comté de Bartow, en Géorgie, pendant environ 15 ans, alors qu’il était également « connecté à un camp d’été pour les jeunes de Blue Ridge » et « un ministère de la jeunesse distinct pour les pré-adolescents et les adolescents » identifié dans d’autres rapports sous le nom de « Rock On ». Le comté de Bartow se situe entre le comté de Floyd et Atlanta.

Citant la police, WSB a également décrit Codding comme un « ancien parent d’accueil ».

Lorsqu’il a été arrêté, Codding travaillait comme technicien en radiologie et instructeur dans un collège, a noté le WSB. Et la police du comté de Floyd a déclaré à WXIA-TV, filiale d’Atlanta NBC, que Codding se rendait régulièrement à Baltimore pour le travail.

Un premier rapport publié dans le Rome, Ga. News-Tribune, a déclaré que Codding avait été accusé d’avoir agressé «un jeune enfant à au moins deux reprises. . . entre 2010 et 2013, puis à nouveau entre 2014 et 2017. » Ce rapport suggère qu’une seule victime est liée aux deux accusations auxquelles Codding fait actuellement face.

Plusieurs des différentes stations de télévision et le News-Tribune ont rapporté que certains des abus présumés se sont produits au domicile de Codding sur Brewer Road, dans l’est du comté de Floyd. Mais le WSB a déclaré que d’autres abus présumés se sont produits à un autre endroit qui n’a pas été décrit en détail.

Des rapports ultérieurs de la WXIA indiquent que deux hommes se sont manifestés pour accuser Codding d’abus. C’est pourquoi la police “veut parler avec d’autres victimes potentielles”, a déclaré la chaîne de télévision.

“Il n’est pas rare que les victimes d’abus sexuels gardent le silence pendant l’enfance et se manifestent à l’âge adulte”, a déclaré le département de police du comté de Floyd dans une déclaration à l’affilié d’Atlanta FOX WAGA-TV. “La police demande à toute personne ayant des informations ou une plainte de nous appeler ou de nous envoyer un e-mail immédiatement.”

Le public est encouragé à appeler au 706-314-0756 ou à envoyer un courriel [email protected] avec des conseils pertinents.

[mugshot via the Floyd County, Ga. Police Department]

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]