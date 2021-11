Christopher Nkunku, possible retour au PSG

11/11/2021 à 19:53 CET

Artur López

Christophe Nkunku il a dû émigrer en Bundesliga pour retrouver la place qu’il n’avait pas au Paris Saint-Germain. À l’été 2019, un transfert de 13 millions au Red Bull Leipzig qui mise sur les jeunes talents. La star du PSG a privé l’attaquant de sa réussite au Parc des Princes.

Deux saisons plus tard, Nkunku a atteint la maturité footballistique à 23 ans. Et c’est qu’il ajoute déjà cinq buts et trois passes décisives en championnat allemand en seulement 11 matchs, sur le point d’égaler les six buts de l’année précédente en 28 matchs. En Ligue des champions, le footballeur français dirige l’équipe de la marque ailée. Dans le groupe de la mort, Nkunku a inscrit cinq buts en quatre matchs. Il s’est montré individuellement sur le plateau de Manchester City à Leipzig, avec un triplé stérile qui l’a conduit à être l’homme du match. Lors de la dernière victoire en Bundesliga, Nkunku a éloigné Dortmund de la tête avec un but et une passe décisive.

Les expositions de Nkunku l’ont mis sous les projecteurs de plusieurs grands en Europe. A l’intérêt du Real Madrid, de Manchester City et de Chelsea que Foot Mercato a avancé, s’ajoute celui du PSG selon le média allemand SportBild. Le milieu de terrain français sonne pour remplacer son compatriote Mbappé, au cas où il part pour le Real Madrid à la fin de la saison en cours, sans contrat.

En effet, le même joueur du RB Leipzig a laissé la porte ouverte à une deuxième étape à Paris dans des déclarations à Téléfoot : « Mon passage au PSG m’a fait grandir. Cela m’a donné beaucoup d’expérience et j’en suis très fier. C’est mon club formateur, j’en ai beaucoup d’amour. Revenir un jour au PSG, pourquoi pas ? » Nul doute que la perle de 23 ans est prête à franchir le pas vers un grand européen, accumulant 11 buts et 4 passes décisives en 17 matchs.