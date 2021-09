Christopher Raeburn sur GreenStride Fall 2021 de Timberland – WWD

Timberland a dévoilé sa collection d’automne GreenStride jeudi, et les bottes imperméables sont prêtes pour à peu près tout ce que la nature peut leur proposer.

La collection automne 2021 vante l’innovation GreenStride de la marque, ainsi nommée pour son mélange de 75 % de canne à sucre renouvelable et de caoutchouc naturel.

“La vraie clé est que nous visons vraiment une large gamme”, a déclaré le directeur créatif de Timberland, Christopher Raeburn, dans une interview avec WWD. “Nous voyons [GreenStride as] une grande partie de nous cimentant la propriété absolue de la botte par Timberland, et bien sûr, la culture qui l’accompagne.

Les styles varient de 150 $ à 170 $, les randonneurs imperméables pour hommes GreenStride Solar Ridge étant les premiers à arriver dans les magasins et en ligne. Les autres styles suivront en octobre, notamment les bottes imperméables GreenStride TBL Originals Ultra pour hommes, les bottes imperméables GreenStride Edge pour hommes et femmes et les bottes imperméables GreenStride Ray City pour femmes. Les chaussures de la collection sont dotées de doublures Timberdry composées à 50 % de plastique recyclé. Pour les tiges des chaussures, Timberland a utilisé son « Meilleur cuir », surnommé ainsi parce qu’il provient d’or (niveau le plus élevé) ou d’argent. tanneries désignées par le Groupe de travail du cuir.

Pour célébrer le lancement, Timberland a organisé un événement mercredi soir et a trié sur le volet un éventail d’agents de changement pour sa campagne. La journaliste et cinéaste Sophia Li, le cofondateur du collectif culinaire Ghetto Gastro Jon Gray, le collectif d’observation des oiseaux basé à Londres Flock Together et le créateur méthodique Rickey Y Kim (alias RYK) basé à Los Angeles, ainsi que la « sculpteur botanique », Olivia Rose, font partie des stars de la campagne.

Cet été, Timberland a dévoilé sa chaussure de randonnée urbaine Trekker printemps 2022, une chaussure conçue pour le démontage. Alors que GreenStride n’est pas tout à fait prêt pour le démontage, Raeburn a parlé de ce qui se profile à l’horizon.

“Nous avons des choses à faire, juste pour une transparence totale”, a déclaré Raeburn. « Pour le moment, pour GreenStride, l’accent est mis sur l’obtention des bonnes unités de semelles, les bons matériaux, mais c’est un pas en avant vers où nous voulons aller. C’est l’essentiel à ce sujet, nous sommes complètement transparents. Nous ne disons en aucun cas que c’est la réponse à tout.

La marque travaille avec le partenaire de reprise ReCircled pour réaliser le démontage à l’échelle de certaines gammes. D’un point de vue supérieur, la marque s’est engagée pour la neutralité carbone d’ici 2030, en établissant une chaîne d’approvisionnement ayant un « impact positif net » sur la planète.

« L’une des choses dont je suis fier, c’est que Timberland, et VF dans son ensemble, investissent dans [sustainability and innovation]”, a déclaré Raeburn. “Ça va faire une différence.”