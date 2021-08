Christopher Taylor et Karl Krycia inculpés de meurtre 10z viral

in

Deux policiers d’Austin, au Texas, ont été inculpés de meurtre, indiquent les dossiers du tribunal du comté de Travis. Christophe Taylor et Karl Krycia ont été inculpés jeudi; un mandat a été rendu comme exécuté contre les hommes vendredi, indiquent ces dossiers.

Les accusations sont liées à la fusillade en service du scientifique Dr. Mauris de Silva. Des voisins d’un condominium du centre-ville ont appelé le 911 le 31 juillet 2019 pour signaler que de Silva tenait un couteau sous son cou pendant ce que ABC News a qualifié de “pause psychotique”. Lorsque Taylor, Krycia et un autre policier sont arrivés, ils ont dit à de Silva de poser le couteau ; il a “abaissé le couteau sur le côté” mais “s’est avancé vers les officiers”, a déclaré ABC News. Taylor et Krycia ont tiré avec leurs armes ; le troisième officier a déployé un pistolet paralysant.

L’affilié de NBC, KXAN, a déclaré que de Silva était décédé à l’hôpital.

L’affilié d’Austin FOX, KTBC, a rapporté que les deux officiers sont accusés de meurtre au premier degré et de crime au troisième degré et ont reçu l’ordre de « remettre toutes les armes à feu, y compris les armes à feu émises par l’APD » comme condition d’une caution de 100 000 $. Il leur est également «interdit de travailler avec des sociétés d’application de la loi ou de sécurité dans une capacité qui les oblige à posséder une arme à feu», a déclaré la chaîne de télévision.

Les hommes sont en congé de leur travail dans la police, a noté ABC News. L’homme d’État américain d’Austin a déclaré que les hommes se sont rendus à la prison du comté de Travis mais ont été libérés sous caution.

“Taylor reste en congé sans solde dans le cadre de l’affaire Ramos, et Krycia a été placée en service administratif rémunéré cette semaine”, poursuit le journal.

Le bureau du procureur a annoncé les actes d’accusation dans un communiqué de presse obtenu par l’affilié d’Austin NPR, KUT-FM.

« Notre système dépend de la confiance dans le processus », a déclaré Dexter Gilford, la personne en charge de l’unité des droits civiques au bureau du procureur du comté de Travis. «Nous espérons que les grands jurés ont pris au sérieux leur engagement à examiner les affaires dont ils étaient saisis et, dans ce cas, à renvoyer les actes d’accusation. Nous savons que ces décisions ne sont pas faciles et nous apprécions le temps et l’intérêt qu’ils ont consacrés à cette affaire. »

L’acte d’accusation dans la mort de de Silva est le deuxième acte d’accusation de meurtre pour Taylor. Cet officier est également inculpé lors de la fusillade subséquente en avril 2020 de Michel Ramos. Selon plusieurs rapports, Ramos est décédé alors qu’il tentait de s’enfuir d’une scène où des policiers ont été appelés pour enquêter sur un groupe de personnes qui auraient consommé de la drogue dans une voiture. L’un des hommes dans la voiture aurait été armé. Ramos est sorti de la voiture les mains en l’air et a levé sa chemise pour montrer qu’il n’avait pas d’arme. Un officier a tiré avec un sac de haricots, alors Ramos est remonté dans la voiture et a essayé de décoller. Taylor a tiré avec un fusil et a tué Ramos.

Le département de police d’Austin a réagi aux actes d’accusation dans la mort de de Silva comme suit :

Pour protéger l’intégrité des procédures pénales dans cette affaire, APD a retardé la conclusion de son examen administratif des actions des agents. L’APD respecte le rôle du Grand Jury dans le processus de justice pénale et continuera de coopérer avec le bureau du procureur de district dans cette affaire. Comme toute personne accusée d’une infraction, ces agents sont présumés innocents à moins qu’ils ne soient reconnus coupables par le biais de la procédure pénale. En ce qui concerne leur droit à un procès équitable, nous ne commenterons pas davantage.

Avocats Ken Ervin et Doug O’Connell, qui représentent tous deux Taylor, ont répondu à l’acte d’accusation en visant l’ordre du jour du procureur du comté de Travis José Garza. L’homme d’État américain d’Austin a noté que Garza s’était présenté aux élections à la suite de la fusillade de Ramos sur une plate-forme de responsabilité policière. Garza a été élu sur cette plate-forme à l’irritation apparente des avocats de la défense de Taylor :

L’agent Taylor a répondu à l’appel au 911 d’un homme armé d’un couteau à l’intérieur d’un condominium résidentiel. L’agent Taylor a pris un ascenseur jusqu’à l’étage approprié et, après l’ouverture des portes de l’ascenseur, l’homme s’est approché de l’agent Taylor toujours armé du couteau. L’homme a refusé de laisser tomber le couteau comme indiqué. Il s’est avancé jusqu’à trois ou quatre pieds de l’officier Taylor avant que l’officier Taylor n’ait d’autre choix que d’utiliser une force meurtrière pour se protéger. Ce qui s’est passé était sans aucun doute tragique, surtout s’il est vrai que l’homme vivait un épisode psychiatrique, mais en aucun cas ce meurtre ne l’était. Nous avons parlé avec le Dr Howard Williams, un expert en recours à la force consulté par le bureau du procureur dans cette affaire et plusieurs autres affaires de policiers. Nous savons que le Dr Williams a informé le bureau du procureur que l’utilisation de la force meurtrière par l’agent Taylor était appropriée et légalement justifiée. Nous savons également que DA Garza n’a pas laissé le Dr Williams témoigner pour le grand jury. Nous pensons qu’il s’agit d’une continuation du modèle de DA Garza consistant à contrôler ce que le grand jury voit et à exclure certaines preuves non calculées pour produire un acte d’accusation. Jusqu’à présent, nous nous sommes abstenus d’accuser le procureur de district José Garza de mener une guerre contre les policiers. Après les deux nouveaux actes d’accusation de meurtre d’aujourd’hui, nous ne savons pas comment caractériser autrement ce qu’il fait. L’officier Taylor sera disculpé par un jury.

Président de l’Association des policiers d’Austin Ken Casaday est apparu avec Ervin et O’Connell lors d’une conférence de presse couverte par KXAN. Malgré l’approche mesurée officielle du département de police, Casaday a soutenu les critiques des avocats de la défense contre le bureau du procureur.

« Encore une fois, il s’agit d’une autre poursuite politique de DA Garza, et elle ne sera pas tolérée », aurait déclaré Casaday.

Le bureau du procureur a réfuté ces critiques dans une déclaration ultérieure :

Les allégations selon lesquelles le DA Garza, ou toute personne agissant en sa qualité, ne laisserait pas le Dr Williams témoigner sont fausses. L’État a présenté une présentation au grand jury complète et équilibrée conformément à ses obligations au titre de l’article 2.01 du Code de procédure pénale. En raison des lois sur le secret du grand jury, nous ne sommes pas autorisés à divulguer des informations sur les procédures du grand jury.

Un avocat de la famille de de Silva a déclaré à KXAN que les actes d’accusation étaient « un pas vers la justice ». Cet avocat a continué :

La perte tragique de leur fils bien-aimé pèse sur leurs cœurs et leur chagrin durera pour toujours. L’officier Taylor a maintenant été inculpé à deux reprises pour meurtre. Si la ville d’Austin avait des policiers mieux formés pour gérer les épisodes de santé mentale, le Dr Desilva serait en vie aujourd’hui. La ville d’Austin doit être tenue responsable de sa longue histoire d’échecs dans la réponse aux crises de santé mentale.

La famille de Silva a intenté une action en justice en justice pour les droits civiques suite à la fusillade mortelle.

