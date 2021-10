Christopher Uckermann nous dit la vérité sur RBD ! ??

Aujourd’hui, nous voulons célébrer dans Musica News l’anniversaire d’une figure artistique talentueuse qui est en fait bien connue pour être un grand acteur et un grand membre d’un groupe de jeunes qui à ce jour continue de briser les cœurs et ne continue pas à en faire autant, bien sûr, nous parlons de Christopher Uckermann.

Christopher est un acteur, chanteur, auteur-compositeur et producteur mexicain qui a brisé des cœurs et inspiré des millions de fans, il aura 35 ans en 2021, puisqu’il est né le 21 octobre mais en 1908 et en mois.

Parmi ses curiosités, l’artiste mexicain mesure 1 m 79, il a participé à des films et à des émissions de télévision, sa grande participation a été celle de Rebelde.

Christopher Uckermann assure qu’il a eu un passé sombre, en fait il est venu dire qu’avoir fait partie du groupe susmentionné n’était pas l’une des meilleures choses qui se soient produites, il est également important de mentionner que Christopher Uckermann a maintenu une relation amoureuse avec le célèbre artiste et animatrice Natalia Téllez.

Christopher Uckermann a également déclaré dans des interviews que l’un des endroits qu’il aime le plus voyager est la ville brésilienne de Porto Alegre.

Christopher a également mentionné qu’à un moment donné de sa vie, il n’avait toujours pas de dents parce qu’il était un enfant et que sa mère lui avait fait fabriquer de fausses dents pour qu’il puisse tourner une publicité. Le chanteur et acteur mexicain parle non seulement espagnol mais aussi suédois puisque sa mère est originaire de là-bas.

Christopher Uckermann avait une idole et c’est précisément Michael Jackson qui l’a inspiré, et sa nourriture préférée est la pizza.

Et un autre fait, Christopher a avalé des pièces quand il était petit et adore patiner.