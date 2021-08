Christy Carlson Romano admet qu’elle était jalouse de sa co-star Shia LaBeouf

in

Christy Carlson Romano n’a pas l’impression que les choses se sont bien passées, alors même Stevens pour elle et son ancienne co-star Labeouf chiite.

En fait, l’actrice de 37 ans a avoué qu’elle était “salée” à propos de l’ascension de Shia à Hollywood après avoir joué les frères et sœurs Louis et Ren dans l’émission de Disney Channel Even Stevens de 2000 à 2003.

Dans une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube intitulée “Pourquoi je ne parle pas à Shia LaBeouf”, Christy a déclaré que le couple avait une “rivalité fraternelle” et “n’était pas vraiment proche” sur le plateau.

“Nous avons eu un peu d’animosité”, a-t-elle partagé. “J’ai toujours voulu qu’il apprécie vraiment ce que je lui ai donné.”

Un incident qu’elle a dit “avoir vraiment blessé mes sentiments” était lorsque la star de Honey Boy, maintenant âgée de 35 ans, l’a snobée après avoir remporté le Daytime Emmy Award pour le meilleur interprète dans une série pour enfants il y a près de 20 ans.

Elle se souvient : “Il était sur le podium. J’étais assis là avec le reste de notre équipe, et il a remercié comme tout le monde autour de la table. Mais il ne m’a pas remercié.”