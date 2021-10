Christy Carlson Romano parle d’un trouble de l’alimentation qu’elle a développé après « Even Stevens »

Dans une vidéo YouTube poignante, Christy Carlson Romano révèle qu’elle a déjà lutté contre un trouble de l’alimentation. L’alun d’Evens Stevens explique comment grandir sous les projecteurs a conduit à une relation malsaine avec son image corporelle – qui s’est ensuite transformée en un trouble de l’alimentation à part entière.

Elle a décrit avoir été naturellement « maigre » et maigre pendant la majeure partie de sa vie, mais une fois qu’elle a atteint la renommée de Disney Channel, des conversations selon lesquelles elle était « trop maigre » ont commencé à faire surface. Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles le problème était plus qu’un simple métabolisme élevé.

« Je suis sûr qu’ils avaient les meilleures intentions, mais la rumeur selon laquelle j’avais un trouble de l’alimentation m’est revenue … et j’en ai été très blessé, parce que je l’ai pris comme si j’étais trop mince et qu’il n’y avait rien que je puisse faire C’était juste comme ça que j’étais, je n’essayais pas activement d’avoir un trouble de l’alimentation », a-t-elle déclaré dans la vidéo, ajoutant que le trouble « est venu plus tard ».

« Je me souviens avoir beaucoup bu et je me souviens avoir fumé beaucoup de cigarettes et je me souviens simplement de ne pas manger et de me réveiller plus tard dans la journée et de ne pas donner la priorité à ma santé en général », a-t-elle expliqué à propos de son expérience. « C’est juste – je regarde des photos de cette époque et je sais à quel point le style de vie était malheureux et malheureux pour moi. » À un moment donné, Carlson Romano admet que son poids a considérablement diminué, atteignant 105 livres.

L’actrice attribue ses premiers changements majeurs à son mari, Brendan Rooney. « Tellement triste de dire qu’il a fallu rencontrer un gars [Rooney] pour que je commence à me sentir mieux », a-t-elle dit. « Comme je ne le souhaite pas pour vous. Je ne souhaite pas que vous ne réalisiez pas votre propre potentiel avant de rencontrer quelqu’un. Comme si rien ne vous empêchait de connaître votre pouvoir. » Rooney, selon Carlson Romano, l’a vraiment aidée à changer son mode de vie. Cependant, un deuxième changement allait bientôt arriver qui la pousserait à apprécier sa taille –– la grossesse de sa première fille, Isabella .

« Je suis passé de l’un de mes plus minces – j’avais probablement 110 ans [lbs.] — à 165. J’ai pris entre 50 et 60 livres, et même mon médecin m’a dit, hé, tu veux peut-être ralentir la prise de poids, et je me suis dit : « Non ! Absolument pas! J’ai de l’appétit pour la première fois de ma vie », a-t-elle déclaré. « Pendant longtemps, j’ai vécu sans appétit, et ça pue vraiment, parce que c’est une sorte de métaphore. Vous n’avez pas d’appétit pour la vie, vous n’avez pas d’appétit pour aimer, vous lever et faire des choses. »

« Une fois que j’ai eu ce poids sur mon corps, que je n’avais jamais eu, j’aimais vraiment mon corps. Comme si j’aimais vraiment la façon dont je me sentais et ressemblais, et je me sentais comme une femme », a-t-elle ajouté. « J’avais des courbes pour la première fois et je me sentais bien. J’avais l’impression que je n’avais pas à trouver d’excuses pour être trop mince ou quelque chose comme ça. Je me sentais vraiment bien. »

Maintenant qu’elle se regarde et envisage la vie avec une perspective plus saine, l’actrice dit qu’elle et son mari espèrent transmettre une image corporelle saine à leurs filles. Avec Isabella, elle et Rooney sont également parents d’une fille de 2 ans nommée Sophia. « J’aime leur parler de leur corps maintenant », a-t-elle déclaré. « Et ce qui est tellement incroyable à propos de l’inclusion et de tout ce qui se passe en ce moment, c’est que les corps que nous voyons dans ce concept de tous les corps sont de grands corps. J’aime ça, parce que mes filles ont besoin de savoir que leur corps est important, et Je leur exprime : « Votre corps est parfait, et vous êtes formidable, et ce corps – vous n’avez qu’un seul corps, alors traitez-le vraiment, vraiment bien. «