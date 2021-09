Christy Carlson Romano révèle le rôle d’Anne Hathaway qu’elle a perdu grâce aux producteurs de « Even Stevens »

Christy Carlson Romano vient de renverser un grand thé en coulisses, révélant qu’elle avait une audition pour le rôle principal dans The Princess Diaries mais les producteurs de la sitcom Disney Even Stevens, sur laquelle elle a joué de 2000 à 2003 avec Shia LaBeouf, lui a fait rater l’audition. Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, l’alun de Disney Channel a rappelé l’expérience.

“Il est presque l’heure pour moi de partir pour me préparer pour l’audition, et les producteurs m’appellent et ils me disent : ‘Christy, nous n’avons pas le temps pour toi d’aller à l’audition aujourd’hui'”, a déclaré Romano. mentionné. “À l’époque, vous ne pouviez pas simplement vous enregistrer sur une cassette … donc si vous ne vous présentiez pas à l’audition, il y avait de fortes chances que vous n’ayez pas d’opportunité. Et c’était une grosse occasion.”

Elle a poursuivi: “C’était une grande chance, et malheureusement, je n’en ai pas eu la chance … Je voulais tellement faire cette audition. Je ne sais pas pourquoi, mais je savais que cela pourrait être une grosse affaire pour moi. Je n’ai pas eu cette audition. Je n’ai pas pu y aller parce que nous devions filmer des heures supplémentaires ou quelque chose comme ça. Donc, malheureusement, je n’ai jamais eu ma chance. “

Elle a même dit qu’elle pensait que The Princess Diaries “aurait fait ma carrière si je l’avais eu”. La comédie de passage à l’âge adulte de 2001 basée sur un roman pour jeunes adultes du même nom a rapporté plus de 165 millions de dollars dans le monde, a engendré une suite en 2004 et a lancé Anne Hathaway sous les projecteurs. Hathaway a même finalement remporté un Oscar en 2013.

Romano s’est assuré de complimenter la performance de Hathaway, expliquant que son histoire “ne veut pas dire que [Hathaway] n’était pas la bonne personne pour le rôle. Elle est incroyable. Elle était si mignonne dedans et si charmante.” Elle a dit qu’elle avait rencontré Hathaway plusieurs fois et que ses interactions avec elle avaient été “toutes positives”.

“Ce n’est pas juste de monter les femmes les unes contre les autres”, a déclaré Romano dans la vidéo. “Je pense que nous pouvons tous nous soutenir les uns les autres… Juste parce que [Hathaway] me ressemble ne veut pas dire que nous avons le même talent. Cela ne veut pas dire qu’elle ou moi avons plus ou moins de talent.”

Ce n’est pas la première fois que Romano parle de sa carrière. Elle a été de plus en plus franche dans les récentes vidéos YouTube, dont une plus tôt cet été où elle a parlé d’être en désaccord avec LaBeouf lorsqu’ils étaient de jeunes acteurs sur Even Stevens. Elle a également une vidéo intitulée “Comment Katy Perry a obtenu mon contrat d’enregistrement”.