Christy Carlson Romano révèle qu’elle a “perdu des millions” après la renommée de Disney

Parmi ses folies figuraient une nouvelle Mercedes G-Wagon et une Corvette de 1972 qu’elle a dépensé de l’argent pour réparer mais qu’elle n’a jamais conduite. À 21 ans, elle a déclaré qu’elle avait gagné environ 1 million de dollars après avoir obtenu des contrats de disques et de livres, mais qu’elle avait tout dépensé la même année. Elle a même eu un médium dans sa vie, qui, selon Romano, a réussi à “obtenir beaucoup d’argent” d’elle.

Finalement, les dépenses la rattrapèrent. “Vous pensez que vous avez cette vie extravagante, a-t-elle dit”, et puis la vraie vie vous frappe en plein visage. “

Au fur et à mesure que son argent diminuait, la performance est devenue une question de profit et Romano a fini par accepter des emplois dont elle ne voulait pas, y compris un qui impliquait une scène de nu. “Je n’avais jamais pensé en un million d’années”, a-t-elle dit, “que je ferais un jour quelque chose comme ça.”

La star a déclaré qu’elle avait depuis fait la paix avec cette expérience et, maintenant mariée et mère d’enfants, souhaite que ses filles aient une meilleure connaissance de l’argent. L’actrice a fini par retourner à l’école et a obtenu son diplôme, mais a accumulé une dette de prêt étudiant.

Maintenant, elle a une vision bien différente des finances. “Construisez petit et assurez-vous de faire des choses intelligentes”, a-t-elle conseillé, “qui peuvent vous rapporter de l’argent, pas vous ruiner et profiter des choses qui ne sont pas chères”.

Comme, disons, faire une promenade. “Sortez. Profitez de la journée,” l’encouragea-t-elle en sortant. “C’est gratuit.”