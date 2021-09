Christy Carlson Romano révèle qu’elle a “perdu” le rôle de Princess Diaries

L’une des raisons pour lesquelles Christy pense qu’elle avait une vraie chance de jouer Mia Thermopolis est qu’elle et Anne s’étaient en fait rencontrées auparavant, alors qu’elles auditionnaient pour un autre rôle. Quand elle avait 14 ans, Christy a auditionné pour le spectacle de Broadway Parade, et elle a rencontré Anne dans la salle d’attente et a remarqué qu’ils se ressemblaient. Elle admet qu’ils ont tous les deux un “sourire très similaire”, de grands yeux bruns et une voix chantante.

“J’ai fait ma meilleure performance de tous les temps, ma meilleure audition dans cette pièce”, se souvient Christy. Bien sûr, elle a fini par être choisie comme Mary Phagan sur Anne.

Bien qu’elles aient concouru pour les mêmes rôles, Christy n’avait que de belles choses à retenir de la star des Misérables.

“C’est une actrice incroyable, évidemment”, a-t-elle déclaré. “C’est une nana plutôt cool… J’ai eu quelques interactions avec elle qui sont toutes positives.”

En fait, elle a rencontré Annie peu de temps après le casting de Princess Diaries. Christy a dit que c’était à Erik von Dettenà la fête d’anniversaire de Malibu : « Anne était là-bas. J’ai dit : ‘Bonjour ? Comment vas-tu ? Je t’ai rencontré à New York. Je pense que tu es tellement génial.’ Elle était si gentille, mais c’était un moment très bref et le film n’était pas encore sorti.”

