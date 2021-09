Christy Carlson Romano se souvient avoir été victime d’intimidation par une « star vraiment énorme »

En fait, la révélation de Christy intervient exactement une semaine après qu’elle a avoué être jalouse de sa co-star d’Even Stevens. Labeouf chiite.

“J’étais un peu salée”, a-t-elle précédemment partagé sur YouTube. “Le voici, en train de faire sensation à Hollywood. Et me voilà. J’ai choisi d’aller à l’université. Et il y a des conséquences qui viennent [with] ça mais, comme, il y avait certainement un courant sous-jacent de regret, mais aussi un courant sous-jacent de comparaison. Rivalité fraternelle, si vous voulez. »

De nos jours, cependant, l’alun de Disney Channel a une mentalité totalement différente. En d’autres termes, « Je m’aime bien, donc je ne me soucie pas vraiment de ce que tout le monde pense. »

Avant de clore sa vidéo, Christy a pris un moment pour exprimer son soutien à tous ceux qui ont été victimes d’intimidation et s’efforcent de guérir.

« Accordez-vous un peu de paix », proposa-t-elle. “La paix du traumatisme, la paix des mauvais souvenirs.”

Elle a ajouté: “Sache juste qu’il y a de la lumière au bout du tunnel. Fais juste un peu de travail sur toi-même, fais un peu de travail sur ces souvenirs. Et je vous promets que ce sera si bon de sortir de l’autre côté avec une certaine fermeture. “