Christy Dawn ouvre un navire amiral Cottagey sur l’abbé Kinney de Los Angeles – WWD

Le label durable de Los Angeles, Christy Dawn, parie sur la brique et le mortier avec un nouveau produit phare sur Abbot Kinney à Venise.

L’espace cottage a été créé par le célèbre décorateur d’intérieur Matt Winter, qui est également responsable des restaurants Gjusta et Manuela de LA, entre autres.

Avec 1 500 pieds carrés d’espace intérieur et deux espaces extérieurs pour les événements, il a beaucoup de place pour que la marque se développe. Il présente sa collection de robes de la ferme au placard fabriquées à l’aide de pratiques d’agriculture régénérative à l’avant et au centre, ainsi que des modèles de cadavres d’animaux et de coton biologique, des collaborations d’artistes, des livres vintage, des articles d’apothicaire et un magasin de fleurs en plein air.

“Nous voulons transporter les gens”, a déclaré Aras Baskauskas, PDG de la marque et mari de sa modéliste Christy Dawn Peterson, soulignant des détails tels que le carrelage des années 1920 à l’entrée, le plafond de fleurs séchées au-dessus de l’arrière-salle et les céramiques conçues par Michelle Blade sur les étagères. (L’artiste réalise également des impressions en bloc pour une prochaine collaboration vestimentaire.)

Christy Dawn a été lancée en 2014 et est devenue connue pour ses robes d’inspiration vintage qui rappellent le charme de la petite ville dans laquelle la créatrice a grandi à Placerville, en Californie. La créatrice a ouvert son premier magasin sur Lincoln Boulevard, mais il a fermé au début de la pandémie.

Le siège social et l’usine de la marque se trouvent au centre-ville de Los Angeles, où les égouts perçoivent un salaire décent pour créer les vêtements dans un modèle commercial qui, selon le couple, correspond à une vision plus humaine de la mode.

“Une grande partie de la façon dont nous fabriquons nos robes est un retour à une époque plus analogique où l’on cultivait son propre coton et ses propres articles à la main”, a déclaré Baskauskas. «Nous vivons à une époque tellement numérique, c’est agréable d’entrer et de sentir les robes. Nous sommes vraiment ravis de cela et de pouvoir offrir une expérience.

La marque s’attend à un chiffre d’affaires d’environ 15 millions de dollars en 2022, a-t-il déclaré, notant que COVID-19 était un défi en 2020, car ils n’étaient pas en mesure de traiter les retours en toute sécurité. COVID-19 a frappé l’usine de LA au cours de l’été 2020, l’obligeant à fermer et créant un problème d’inventaire. “La première moitié de l’année, l’entreprise a bien fait, la seconde moitié a été une lutte.”

La marque est arrivée sur le marché avec la première collection Farm-to-Closet en mai de cette année, et compte actuellement 35 acres consacrés au projet. « Notre défi est que les gens ont encore du mal à comprendre la durabilité, et encore moins la suite. Et il y a beaucoup de greenwashing », a déclaré Baskauskas à propos de la bataille des relations publiques.

Christy Dawn fait partie d’un groupe de marques d-to-c à la tête du renouveau de la vente au détail de briques et de mortier, avec Farm Rio et Allbirds ouvrant également à proximité sur Abbot Kinney.

“Être une marque d-to-c est beau à bien des égards, mais le défi est que nous ne rencontrons pas les gens qui portent nos vêtements”, a déclaré Baskauskas. « Chaque fois que quelqu’un essaie quelque chose, je veux que nos associés en magasin l’écrivent, cela a fonctionné, cela n’a pas fonctionné. D-à-c, nos taux de retour sont de 25 à 30 %… mais si vous obtenez des commentaires directs sur l’ajustement, c’est le cadeau du magasin. »