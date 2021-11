Christy Giles, jeune mannequin populaire, retrouvée morte à 24 ans

Christy Giles, une mannequin de la région de Los Angeles qui gagne en popularité sur Instagram, est décédée après une soirée avec son amie et créatrice Marcela Cabrales-Arzola. Samedi, le mannequin de 24 ans et Cabrales-Arzola ont été déposés dans des hôpitaux séparés par un trio d' »hommes masqués » filmés. Selon PEOPLE, le lieu de décès de Giles est l’hôpital, où elle a été découverte sans vie à l’extérieur, tandis que son amie reste sous assistance respiratoire.

L’autopsie de Giles est terminée, mais les détails sur la cause de sa mort sont rares. Le médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles a déclaré à PEOPLE que « la cause et la manière du modèle sont différées, comme c’est le cas pour bon nombre de nos cas en attente d’informations et/ou de tests supplémentaires ».

Le mari du mannequin, Jan Cilliers, s’est entretenu avec ABC7 et a révélé que ses messages iCloud sur son téléphone affichaient un message à 5h30 du matin pour Cabrales-Arzola, mais aucun contrôle ni aucun autre message n’a eu lieu après cela. Cilliers n’était pas en ville au moment de la mort du mannequin ou connecté au trio de ravisseurs présumés capturés sur vidéo. « Les détectives enquêtent sur l’incident comme une mort indéterminée et c’est une enquête en cours », a déclaré le LAPD dans un communiqué.

Bien que les enquêteurs du LAPD pensent que Giles est peut-être décédé d’une overdose, son mari pense que l’incident est bien plus néfaste. Un GoFundMe créé par Cilliers et Carly Amos partage leur vision présumée de la nuit en question. « Le samedi 13 novembre, Christy et son amie Hilda auraient été droguées. Douze heures plus tard, trois hommes vêtus d’un tout noir, masqués de bandanas ; avec des plaques d’immatriculation retirées, ont déposé Christy sur le trottoir d’un hôpital. Christy était déjà sans vie et déclarée morte sur les lieux. Deux heures plus tard, le même véhicule avec deux hommes masqués a déposé son amie, Hilda, dans un autre hôpital. Hilda est actuellement dans un état critique et se bat pour sa vie », lit-on dans la description de GoFundMe. « Cette histoire n’est en aucun cas unique. Depuis samedi, nous avons tous reçu un certain nombre de messages d’autres femmes qui ont des histoires étrangement similaires, sauf que la seule différence entre elles et Christy et Hilda, c’est qu’elles ont survécu. »

Le GoFundMe continue d’indiquer que les fonds et les dons iront à « des enquêteurs privés, des frais funéraires et commémoratifs » dans le but de « rendre justice » aux victimes et aux autres femmes qui ont fait face à des situations similaires. La collecte de fonds a actuellement atteint 98 000 $ de son objectif de 100 000 $ avec 914 dons en date de jeudi.

Giles venait de fêter ses 24 ans moins de dix jours avant son décès. Cilliers a écrit un hommage touchant à son défunt partenaire sur Instagram. « Je ne peux pas croire que tu sois parti. On nous a enlevé. A moi. Comment ce monde peut-il être si cruel. Comment les gens peuvent-ils être si méchants », a-t-il écrit. « Tu étais la lumière de mon ciel. Les étoiles directrices de mon voyage. L’étincelle dans mes yeux. La langue dans mon oreille. Les moments que nous avons partagés seront gravés à jamais dans mon esprit. Mais ce n’est pas assez. Je veux plus de souvenirs avec toi . Je ferais n’importe quoi pour créer plus de souvenirs avec toi. Mon cœur est brisé. »