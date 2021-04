Christy Turlington Burns dans la campagne des femmes inhabituelles de Lafayette 148 – WWD

Pour son troisième projet annuel UnordinaryWomen, Lafayette 148 présente un casting de sept femmes intergénérationnelles, dont Christy Turlington Burns, qui donne le ton, élève la barre et amène d’autres femmes avec elles.

L’initiative profite à Every Mother Counts, l’organisation à but non lucratif de santé maternelle fondée par Burns. L’organisation à but non lucratif se consacre à rendre la grossesse et l’accouchement sûres, respectueuses et équitables pour chaque mère.

Michele Norris animera jeudi une célébration en direct de Zoom intitulée «Femmes inhabituelles, voix extraordinaires», mettant en vedette une conversation sur le courage, le changement et le pouvoir de la fraternité en ces temps inhabituels.

«Cela a été une année sans précédent», a déclaré Deirdre Quinn, cofondateur et PDG de Lafayette 148. «Nous avons tous vécu tellement de choses. Plus que jamais, il est important d’honorer les femmes qui ont rencontré le moment et qui ont contribué à nous élever. En tant qu’entreprise dirigée par des femmes créant pour les femmes, nous nous engageons à célébrer les femmes tous les jours. Cette campagne capture tout ce que nous défendons, et la mission de Every Mother Counts de rendre la grossesse et l’accouchement sûres et équitables dans le monde entier résonne tellement avec notre objectif. Je suis fier des femmes et ravi de partager leurs histoires pour soutenir les autres.

En plus de Burns, la campagne, qui est lancée aujourd’hui sur les médias sociaux, présente Syra Madad, une experte pionnière en matière de préparation à une pandémie, qui est directrice principale du programme des agents pathogènes spéciaux à l’échelle du système à NYC Health + Hospitals; Sade Lythcott, PDG du National Black Theatre, présidente de la Coalition des théâtres de couleur et défenseur des institutions artistiques et des artistes; Karen Cahn, fondatrice et PDG d’iFundWomen, une plateforme de crowdsourcing qui fournit des capitaux sans dette aux entreprises appartenant à des femmes; Paola Mendoza, militante, auteure et cofondatrice de la Marche des femmes; Dr. Helen Ouyang, héros de première ligne, médecin des urgences et auteur, et Karen Boykin-Towns, championne des droits civiques et vice-présidente du conseil d’administration national de la NAACP.

Emily Smith, directrice créative de Lafayette 148, a supervisé l’équipe entièrement féminine et a donné vie à la campagne. Il a été photographié par Alex Nataf, qui a photographié toutes les femmes dans une série de portraits. Les femmes ont été photographiées dans la chemise blanche emblématique de la marque, ainsi que dans un look fashion.

«La chemise blanche est quelque chose pour laquelle nous sommes célèbres, et c’est l’une des pièces les plus polyvalentes de toute garde-robe féminine. J’aime la considérer comme la toile vierge ultime – elle fait vraiment ressortir la beauté de la femme qui la porte », a déclaré Smith.

Pour soutenir l’initiative, Smith et son équipe ont conçu une édition limitée exclusive UnordinaryWomen T, au prix de 148 $ et disponible à l’achat exclusivement sur lafayette148ny.com.

«Nous voulions que ce T se sente vraiment spécial et unique, et que l’intégrité du« par les femmes pour les femmes »soit maintenue», a déclaré Smith. «Nous avons établi un partenariat avec un petit studio appartenant à des femmes ici à Brooklyn pour l’impression.» Cent pour cent du produit des T bénéficieront à Every Woman Counts.

Lafayette 148 a également créé une série de courts métrages qui donnent vie aux histoires des femmes, partageant leurs défis, leurs triomphes et des messages d’espoir en ces temps. Un autre court métrage dédié se concentre sur le travail critique de Every Mother Counts.

«En tant que société majoritaire minoritaire, la diversité est tissée dans le tissu de Lafayette 148», a déclaré Quinn. «Nous voulions que UnordinaryWomen reflète l’incroyable diversité des femmes que nous servons. La beauté de cette campagne est qu’elle montre quel que soit votre âge, votre voix a le pouvoir d’inspirer tant d’autres femmes tout au long de leurs voyages, maintenant plus que jamais.

Lafayette 148 New York prévoit une série d’activations en magasin en lien avec la campagne. Au cours de ce mois et mai, les boutiques de la marque célèbreront «The Extraordinary White Shirt», en reversant 100% du produit de l’achat de chemises blanches à Every Mother Counts. De plus, les clients qui apportent une chemise légèrement usée recevront 48 $ pour leur achat, et leurs vêtements seront donnés aux femmes dans le besoin.

Les clients peuvent explorer la campagne en ligne sur lafayette148ny.com, rencontrer virtuellement les femmes, regarder les films et s’inscrire à l’événement et aux mises à jour. Les abonnés sur Instagram, Facebook et Twitter seront encouragés à s’engager dans le projet et à amplifier l’impact en utilisant le hashtag # L148UnordinaryWomen. Pour chaque hashtag utilisé du lundi au 12 mai, Lafayette 148 New York fera un don de 10 $ à Every Mother Counts.

«Je suis honoré de m’associer à Lafayette 148 dans le cadre de leur campagne UnordinaryWomen», a déclaré Burns. «Leur mission d’élever les femmes résonne vraiment avec le travail de Every Mother Counts, et ensemble aura un impact positif sur la vie des femmes. Dans ce moment inhabituel, c’est notre choix de nous rassembler et de relever les défis auxquels nous sommes confrontés, de nous pousser à être extraordinaires. Si jamais il y a eu un moment où nous devons célébrer les femmes inhabituelles, c’est bien celui-ci.

