Chrome 100 sera-t-il le prochain Y2K ? Pas si Google peut l’aider

La folie Internet évitable approche

Google a récemment modifié le cycle de publication de Chrome de ses six semaines habituelles à quatre, ce qui signifie que Chrome 100 nous a envahi beaucoup plus rapidement ces derniers temps. Il devrait débarquer sur le canal de publication de Canary le mois prochain, et à partir de là, il faudra encore quelques mois pour se frayer un chemin vers la branche stable (actuellement sur Chrome 96). Nous ne nous attendons pas à ce que 100 soit une mise à jour particulièrement révolutionnaire en termes d’ensemble de fonctionnalités ou quoi que ce soit, mais elle a au moins le potentiel d’être assez intéressante, car elle peut ou non finir par casser un tas de sites Web.

Le problème affecte principalement les sites créés avec des kits de conception Web tels que Duda, selon le Chromium Bug Tracker (via 9to5Google). Ces sites Web lisent la chaîne d’agent utilisateur de votre navigateur pour voir quelle version de Chrome vous utilisez. Malheureusement, les sites utilisant Duda ne lisent que les deux premiers chiffres de ce nombre.

Ce n’est pas un problème pour le moment, mais cela deviendra un problème une fois que les numéros de version seront à trois chiffres au lieu de deux. Vous ne voulez pas que les sites Web pensent que vous utilisez Chrome 10 – il y a de fortes chances que beaucoup d’entre eux bloquent carrément l’accès pour vous. Si cela n’est pas résolu à temps, ce ne sera probablement pas non plus le genre de problème que vous pourrez résoudre en échangeant rapidement les navigateurs, car beaucoup d’entre eux sont en fait basés sur Chromium maintenant.

Pour que cela ne se produise pas, les développeurs Web devront trouver un moyen d’analyser correctement les numéros de version à trois chiffres avant le déploiement de Chrome 100. Si vous utilisez Chrome 97 bêta et versions ultérieures, Google a ajouté un indicateur de test qui affiche votre navigateur en tant que v100 sur les sites Web, afin qu’ils puissent dépanner et se préparer au changement.

Google propose activement des solutions et travaille avec les développeurs pour éviter ce scénario gênant. Un dernier effort pour les sites Web plus anciens qui ont peu ou pas de chance d’être mis à jour verrait Chrome verrouiller les deux premiers chiffres à 99, puis mettre le numéro de version réel dans le deuxième ensemble de chiffres. Cela ne semble pas être la solution la plus élégante, mais cela pourrait fonctionner à la rigueur.

Google réussira-t-il à éviter que cela ne devienne une situation de l’an 2000 ? Seul le temps nous le dira, et en ce moment nous n’en avons pas beaucoup.

