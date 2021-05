Chrome 90 pour iPhone se déploie avec la recherche, les widgets Dino

Le mois dernier, Google a publié la première mise à jour de Chrome pour iOS depuis novembre. Cependant, cette version se concentrait uniquement sur la fourniture de corrections de bogues alors que la société attendait la prochaine étape majeure du navigateur pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. Chrome 90 pour iPhone et iPad est en cours de déploiement avec des widgets.

Début avril, Google a publié une mise à jour mineure au-dessus de la version 87 (à partir de fin novembre) pour simplement résoudre les bogues et autres problèmes. La société a sauté de manière inhabituelle la version 88 en janvier et la 89 en mars. La première mise à jour majeure de Chrome pour iOS cette année est maintenant disponible avec la version 90. La mise à jour a été déployée sur Android, Mac, Windows et Linux au milieu du mois dernier.

Les widgets Chrome pour iPhone et iPad constituent le gros ajout pour l’utilisateur. Le premier mesure 2 × 1 et vous permet de sauter rapidement dans la barre d’adresse ou d’ouvrir un onglet de navigation privée. Il existe également une recherche vocale pour démarrer le microphone et un accès rapide au lecteur QR.

Actions rapides: recherchez ou naviguez dans un nouvel onglet, en mode navigation privée, à l’aide de votre voix ou avec un code QR Recherche: recherchez dans Chrome avec votre moteur de recherche préféré Chrome Dino Game: accédez au jeu Chrome Dino depuis votre écran d’accueil



Les deux autres sont 1 × 1 et agissent simplement comme des raccourcis rapides, ce dernier ouvrant chrome: // dino pour accéder au jeu des œufs de Pâques. Tous les trois ajustent leur arrière-plan en fonction de votre thème actuel. Pendant ce temps, la version 90 du navigateur iPhone et iPad ajoute la possibilité de modifier vos noms d’utilisateur et mots de passe enregistrés dans les paramètres de Chrome. Le journal des modifications complet est ci-dessous:

Widgets Recherche et Dino, disponibles sur iOS 14. Appuyez et maintenez votre écran d’accueil, appuyez sur l’icône «+» et recherchez les widgets Chrome. Vous pouvez désormais modifier vos noms d’utilisateur et mots de passe enregistrés dans les paramètres de Chrome. Améliorations de la stabilité et des performances.

