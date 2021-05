Chrome 91 est maintenant déployé avec un tas de nouvelles fonctionnalités – .

Environ un mois et demi après le déploiement de Chrome 90 sur le canal stable sur Windows, Mac et Linux, une nouvelle version du navigateur Internet le plus populaire de la planète est arrivée. Chrome 91 a commencé à atteindre le canal stable mardi, et l’équipe Chrome a déclaré que chaque utilisateur devrait voir la mise à jour dans les jours et les semaines à venir.

Google n’a pas encore partagé une liste complète des fonctionnalités et des correctifs de Chrome 91, mais 9to5Google a publié un tour d’horizon assez complet des nouvelles fonctionnalités incluses dans la mise à jour, et nous décomposerons celles que vous devez connaître avant de mettre à jour le navigateur sur votre ordinateur ci-dessous.

Tout d’abord, Chrome 91 est capable de figer des pages dans des groupes d’onglets réduits afin de libérer des ressources système sur votre appareil. Il existe un certain nombre d’exceptions pour «les onglets qui lisent de l’audio, maintiennent un verrou Web ou IndexedDB, capturent de la vidéo, de l’audio, une fenêtre ou un affichage, sont connectés à un périphérique USB, ou [are] mise en miroir », mais personne ne se plaindra du fait que Google essaie de consommer moins de ressources avec Chrome, en particulier sur les ordinateurs bas de gamme.

Chrome 91 permet également désormais aux Progressive Web Apps de démarrer automatiquement lorsque vous vous connectez à votre système d’exploitation. Vous pouvez même décider du comportement d’une PWA en accédant à chrome: // applications dans votre navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la PWA que vous souhaitez modifier et choisissez “Démarrer l’application lorsque vous vous connectez”. Activez cet indicateur si vous ne pouvez pas le faire fonctionner: chrome: // flags / # enable-desktop-pwas-run-on-os-login.

Parmi les autres nouvelles fonctionnalités, citons Chrome sur les tablettes Android demandant des versions de bureau des sites au lieu de versions mobiles, de meilleurs tableaux sur les pages Web pour s’aligner plus étroitement avec d’autres navigateurs, une alerte pour les utilisateurs iOS qui saisissent des mots de passe enregistrés sur des sites de phishing connus et DNS sur HTTPS ( DoH) sur Linux.

Chrome n’applique pas toujours automatiquement les dernières mises à jour lorsque vous ouvrez le navigateur. Par conséquent, si vous souhaitez vérifier et voir quelle version vous utilisez, accédez à Paramètres puis cliquez sur À propos de Chrome en bas de la barre de menus sur le côté gauche de l’écran. Si vous utilisez déjà la dernière version de Chrome, vous êtes prêt à partir, mais sinon, vous devriez commencer le processus de mise à jour. Une fois téléchargé, cliquez sur le Relancer bouton pour terminer la mise à jour.

