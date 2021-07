Chrome 92 pour iOS ajoute la prise en charge des captures d’écran ‘Full Page’

in

Google déploie Chrome 92 pour iOS aujourd’hui avec un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et ajustements destinés aux utilisateurs.

Avec cette mise à jour, Google Chrome prend désormais en charge les captures d’écran pleine page au niveau du système, tout comme Safari. Après avoir pris une capture avec la combinaison de boutons standard pour votre appareil et appuyé sur l’aperçu qui apparaît dans le coin inférieur gauche, vous verrez un nouvel onglet « Page entière ».

À partir de là, vous pouvez utiliser l’outil pour personnaliser, enregistrer et partager. En comparaison, Google travaille toujours sur cette capacité pour Chrome dans Android 12.

Par mesure de sécurité, vous pouvez verrouiller les onglets de navigation privée afin qu’ils nécessitent un identifiant tactile/facial ou un code d’accès avant de pouvoir être ouverts. C’est idéal lorsque vous partagez des appareils avec d’autres. Pour activer cette fonctionnalité, accédez aux onglets Paramètres > Confidentialité > Verrouiller la navigation privée.

Pendant ce temps, Chrome 92 modifie les paramètres, l’historique et les signets afin que les éléments de campagne ne soient pas d’un bord à l’autre. Au contraire, tout est maintenant arrondi pour un look plus moderne, mais moins dense.

À partir du sélecteur d’onglets, vous pouvez maintenant maintenir enfoncée une page pour la partager, la marquer ou l’ajouter à la liste de lecture. De même, Chrome demandera une confirmation avant de permettre aux utilisateurs de fermer tous leurs onglets à partir du Switcher.

Chrome 91

Chrome 92

Chrome 91

Chrome 92

Google vante également un « nouveau design Discover sur la page Nouvel onglet » que nous n’avons pas encore repéré. Enfin, Chrome 92 pour iOS inclut des « améliorations de la stabilité et des performances ». La mise à jour du bureau suivra plus tard dans la journée.

Toutes ces fonctionnalités sont mentionnées dans le journal des modifications de la version 92. La mise à jour est déjà disponible via l’App Store, mais la plupart des fonctionnalités sont déployées via une mise à jour séparée côté serveur et ne sont pas disponibles immédiatement.

