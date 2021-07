Chrome 92 se déploie avec des actions Chrome améliorées, de meilleurs contrôles de confidentialité

in

Que souhaitez-vous savoir

Google a publié Chrome 92 sur le canal stable pour ordinateur de bureau et Android. La mise à jour se concentre principalement sur la confidentialité et la sécurité de vos informations. Les actions Chrome sont désormais disponibles pour que vous puissiez exécuter des commandes à partir de la barre d’adresse.

Google lance Chrome 92 aujourd’hui pour Android, Windows, Mac et Chrome OS. Dans Chrome 92, de nombreuses nouvelles fonctionnalités concernent votre sécurité et votre confidentialité.

La première nouveauté est la possibilité de vérifier facilement les autorisations accordées pour chaque site Web que vous visitez. De temps en temps, vous pouvez voir une notification contextuelle demandant l’accès à des éléments tels que votre emplacement, votre microphone et votre caméra. Avec Chrome 92, vous pourrez vérifier rapidement pour quoi un site Web dispose d’autorisations, ce qui vous permet de basculer facilement l’accès. Google ajoutera également une nouvelle option pour supprimer l’historique de navigation d’un site spécifique à partir de ce menu déroulant.

Source : Google

À la fin de l’année dernière, Google a introduit Chrome Actions, qui permet de saisir et d’exécuter une commande à partir de votre barre d’adresse. Cela a été déployé avec la version 87 de Chrome, mais est en cours d’extension dans Chrome 92.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Avec la dernière version, vous pourrez faire des choses comme “exécuter un contrôle de sécurité”, appuyer sur Entrée, et vous serez directement dirigé vers la section Contrôle de sécurité dans Chrome. Google ajoute également d’autres commandes et déclare qu’il a “vu des gens utiliser Chrome Actions des millions de fois”.

Source : Google

Pour suivre la tendance de la sécurité, l’isolation du site est en cours d’extension, une fonctionnalité qui vise à vous protéger contre les sites Web malveillants. Mais au lieu d’être uniquement protégé contre un certain nombre de sites, cette fonctionnalité a été étendue, couvrant une plus grande partie du Web, y compris les extensions Chrome.

Avec des attaques de phishing à un niveau record, Google améliore considérablement sa protection contre le phishing avec Chrome 92. Auparavant, la détection intégrée de Google pouvait prendre un peu plus de temps à charger, en fonction des images trouvées sur une page Web. Mais parallèlement aux modifications apportées à la façon dont Chrome gère le traitement des images, Google déclare que “la détection du phishing est désormais 50 fois plus rapide et consomme moins de batterie”.

Google commence le déploiement de Chrome 92 à partir d’aujourd’hui, et il fera son chemin vers les meilleurs téléphones Android, les meilleurs Chromebooks et tous vos autres appareils dans les “semaines à venir”.

il est temps de plier 🃏📖

Samsung annonce l’événement Galaxy Unpacked d’août avec un bonus

Samsung vient d’ouvrir des réservations pour The Next Galaxy, offrant un crédit d’échange supplémentaire et d’autres avantages aux premiers utilisateurs. Samsung ne dit rien sur les modèles que vous allez réserver, mais l’infographie officielle de Galaxy Unpacked est plutôt révélatrice.

Diffusion MAX-imum

Ce sont les meilleures émissions sur HBO Max en ce moment

HBO Max offre aux abonnés un accès à la fois aux classiques HBO et aux nouveaux originaux Max, ce qui signifie qu’il y a des tonnes de contenu à choisir. Dans cet esprit, voici une sélection des meilleures émissions sur HBO Max en ce moment.