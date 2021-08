Chrome 93 Beta est tout au sujet de la commodité, des applications Web progressives et des aperçus de Material You (Téléchargement APK)

Chrome 93 est en cours de déploiement sur le canal bêta au moment où nous parlons, et il contient des choses passionnantes. Nous recherchons une meilleure compatibilité multiplateforme en ce qui concerne les codes OTP, des fenêtres plus jolies (ou du moins plus utiles) pour les applications Web, et bien plus encore. Voici ce que nous savons sur la version bêta en ce moment.

Prise en charge multi-appareils des codes OTP

Google donne aux développeurs tous les outils nécessaires pour rendre l’authentification à deux facteurs via des codes à usage unique (OTP) beaucoup moins compliquée. Lorsque vous êtes connecté au même compte Google sur votre téléphone et sur votre installation de bureau de Chrome 93, vous pourrez coller de manière transparente les codes OTP SMS de votre téléphone sur votre bureau pour les sites pris en charge. Bien sûr, le SMS n’est pas la méthode la plus sûre en matière d’OTP, mais c’est toujours mieux que rien, et le rendre moins compliqué à utiliser vaut beaucoup.

Vous pouvez tester cela par vous-même sur web-otp-demo.glitch.me en vous envoyant un SMS avec les mots exacts indiqués sur le site (oui, j’ai aussi été surpris d’apprendre qu’il est possible de s’envoyer des SMS). Assurez-vous simplement que tous les pré-requis sont en place. Maintenant, vous n’aurez plus qu’à attendre que votre banque ou votre coopérative de crédit prenne en charge cela en 2031.

PWA en tant que gestionnaires d’URL

Les applications Web progressives (PWA) sont sur le point de ressembler encore plus à des applications natives sur Windows, macOS et Linux. Chrome 93 lance un test qui permet aux développeurs de déclarer des applications Web en tant que gestionnaires d’URL. Par exemple, si vous utilisez Twitter en tant que PWA créé dans Chrome, tous les liens twitter.com pourraient s’ouvrir automatiquement dans l’interface PWA dédiée, comblant davantage le fossé entre les applications natives et les applications Web. Cela pourrait être particulièrement pratique pour Gmail, je pense. Sur Android, cette fonctionnalité est disponible depuis un certain temps dans le cadre de la méthode d’installation WebAPK.

Pour expérimenter cela, vous devrez activer l’indicateur chrome://flags/#enable-desktop-pwas-url-handling, bien qu’il n’y ait probablement que peu ou pas d’applications qui le prennent en charge pour le moment.

De plus jolies PWA entrantes

Vous savez comment certaines applications de bureau comme la suite Microsoft Office et de nombreuses applications Apple profitent de l’espace supplémentaire disponible dans leurs barres de titre système ? Les PWA Chrome pourraient bientôt également en profiter grâce à une nouvelle API de superposition de contrôles de fenêtre. Il permet aux développeurs d’utiliser l’espace dans la barre de titre et de le remplir avec une barre de recherche, des commandes de lecture de podcast et tout ce à quoi ils peuvent penser.

Oui, c’est l’exemple de Google. Je suis serieux.

Cette fonctionnalité devrait devenir stable dans Chrome 94, et si elle est largement adoptée, elle pourrait rendre les PWA beaucoup plus natives.

Meilleure prise en charge multi-écrans pour les applications Web

Les diaporamas, présentations et autres expériences multi-écrans ou multi-fenêtres sont sur le point de s’améliorer grâce à une expérience lancée dans Chrome 93. Une nouvelle API de placement de fenêtres multi-écrans permettra aux développeurs de placer des fenêtres à des emplacements précis sur plusieurs écrans, permettant vous permet de visualiser vos notes de conférencier sur l’écran de votre ordinateur portable tout en montrant votre présentation sur le projecteur (par exemple). Google propose également des éditeurs graphiques multi-fenêtres comme GIMP ou des bureaux de négociation virtuels comme exemples d’expériences multi-fenêtres qui pourraient en bénéficier. Il faudra probablement un certain temps avant que les applications Web tirent parti de cette capacité, mais c’est quelque chose à espérer.

Aperçus de Material You

Lorsque vous activez les bons drapeaux, vous obtiendrez les premiers éléments Material You dans Chrome 93 sur Android 12. Dans les paramètres, vous verrez une nuance subtile de la couleur principale de votre fond d’écran comme arrière-plan de la barre supérieure et des onglets dans le Les aperçus des onglets sont plus arrondis et utilisent les couleurs de votre fond d’écran. Quelques autres endroits sont également basés sur les couleurs extraites, comme les surlignages et les bascules du texte.

Nous avons plus de détails dans notre article dédié à ce sujet.

Plus de changements

Voici quelques changements supplémentaires que nous avons déjà abordés en profondeur auparavant et qui sont pour la plupart encore cachés derrière des drapeaux :

Nouvelle interface de recherche en test : Google teste une bande horizontale avec des résultats de recherche sous la barre d’adresse. En savoir plus à ce sujet dans notre article dédié.

Séparer les signets et la liste de lecture : Google a ajouté un indicateur qui vous permet de séparer la création de signets de l’ajout de sites à votre liste de lecture.

Barre latérale pour les signets et la liste de lecture : En parlant de cela, Chrome 93 pour ordinateurs de bureau a un autre indicateur qui vous permet d’activer une barre latérale pratique avec vos signets et votre liste de lecture. Voici tout ce que vous devez savoir.

Envoyer l’onglet aux améliorations personnelles : Chrome 93 modifie le fonctionnement du partage d’onglets sur vos installations Chrome, en renonçant aux notifications système sur de nombreuses plates-formes. Lisez tout à ce sujet ici.

Nouveaux widgets pour Android : Chrome 93 pour Android contient de nouveaux widgets cachés derrière un drapeau qui semblent être inspirés de leurs homologues iOS. En savoir plus à ce sujet ici.

Partage d’extraits de texte plus joli sur Android : Chrome 93 améliore un indicateur précédemment disponible pour le partage d’extraits de texte de type Instagram en tant qu’images.

API de détection d’avion WebXR : Les applications de réalité augmentée et virtuelle sont désormais capables de récupérer des données sur les avions présents dans votre environnement, ce qui permet aux développeurs de créer des expériences plus immersives et réalistes.

Chrome 93 est la dernière version à être publiée sur le cycle de six semaines de Google. À partir de Chrome 94, de nouvelles versions nous parviendront toutes les quatre semaines, alors attendez-vous à ce que le numéro de version change encore plus rapidement à l’avenir.

Vous pouvez télécharger la nouvelle version bêta de Chrome sur le Play Store ou sur APK Mirror.