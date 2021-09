Chrome 93 résout le plus gros problème de votre Chromebook avec les applications Android

Que souhaitez-vous savoir

Chrome 93 se déploie sur les Chromebooks avec plusieurs améliorations de la qualité de vie. Les utilisateurs peuvent désormais trouver plus de leurs fichiers dans Tote, et le clavier est plus facile à personnaliser à partir des paramètres. Les applications peuvent désormais être facilement redimensionnées selon les orientations prédéfinies du téléphone ou de la tablette.

Les propriétaires des meilleurs Chromebooks ont droit à une mise à jour assez petite avec le déploiement stable de Chrome 93 sur la plupart des appareils Chrome OS.

Suite à la sortie de Chrome 93 sur les appareils mobiles, la mise à jour pour Chome OS est assez petite, apportant quelques améliorations de la qualité de vie.

Une fonctionnalité que les utilisateurs de Chrome OS devraient apprécier est une meilleure gestion des fenêtres pour les applications Android. Les Chromebooks exécutant Android 11 lanceront automatiquement les applications Android dans leurs “orientations définies” et les utilisateurs pourront facilement redimensionner les applications avec une nouvelle interface utilisateur qui apparaît lorsqu’ils survolent la partie supérieure de la fenêtre de l’application.

Source : Police Android

Le nouveau verrou de redimensionnement devrait aider les applications mobiles Android à mieux fonctionner sur les Chromebooks en les réglant sur les orientations du téléphone ou de la tablette, car la compatibilité des Chromebooks est toujours délicate.

Google met également en évidence quelques améliorations apportées à la fonctionnalité Tote introduite avec Chrome 87. Tote hébergera désormais les fichiers enregistrés à partir de l’application Scans dans la section “Téléchargements”, ainsi que les rapports de l’application Diagnostics utilisés pour dépanner Chromebook. problèmes.

Plus tard cette année, les utilisateurs de Chrome OS pourront également voir la progression du téléchargement de leurs fichiers à la fois sur l’étagère et dans Tote, et pourront facilement supprimer les aperçus de l’étagère en cliquant avec le bouton droit de la souris.

Source : Google

Les autres fonctionnalités incluent une icône d’état de la batterie pour les stylets dans le menu Stylet sur l’étagère, la vitesse de lecture vidéo dans le lecteur multimédia et des améliorations de la vérification de la grammaire/orthographe et des paramètres de saisie au clavier, ce qui apporte les styles Material You et facilite la personnalisation le clavier directement à partir des paramètres système.

Le mode image dans l’image reçoit également une petite mise à jour visuelle avec des coins arrondis, et les utilisateurs de Chrome 93 peuvent également remarquer une gestion améliorée de la RAM ainsi que d’autres petites améliorations.

Chrome 93 devrait être déployé maintenant sur la plupart des appareils Chrome OS. Vous verrez probablement une notification lorsque la mise à jour arrivera sur votre appareil, mais vous pouvez toujours vérifier quelle version de Chrome OS votre Chromebook exécute et essayer de forcer la mise à jour si elle n’est pas encore arrivée, bien que cela puisse prendre quelques jours pour arriver sur votre appareil.

