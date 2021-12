Chrome a changé le moteur de recherche d’images en Google Lens, vous pouvez donc le désactiver pour le laisser comme avant | La technologie

Google nous l’a refilé. Il nous met dans le navigateur Chrome sans avertissement et sans nous permettre de choisir l’un de ses outils, afin que nous nous habituons à son utilisation. C’est ainsi qu’il est désactivé.

Il est courant que les géants de la technologie proposent des produits gratuits, des fonctions ou des outils dont nous n’avons pas besoin nous sont infiltrés sans nous venir à l’esprit, ou qu’ils sont moins utiles que ce que nous avions auparavant.

Les utilisateurs de Windows 11 souffrent amèrement, avec la nouvelle barre des tâches infâme, entre autres. Et maintenant, la même chose se produit avec le navigateur Chrome.

Google a remplacé le moteur de recherche d’images Chrome, efficace et direct, par Google Lens, sans venir à l’esprit et sans rien améliorer, au contraire. Voyons comment nous pouvons le désactiver.

Voici quelques trucs et astuces pour vous aider à tirer le meilleur parti de Google Lens, l’application de réalité augmentée de Google.

Il faut préciser que Google Lens est un excellent outil pour traduire des photos et des affiches, pour trouver du contenu connexe, pour rechercher des éléments dans une photo, etc.

Mais pas un pur chercheur de photos, et il est beaucoup moins efficace et simple que le moteur de recherche d’images de Google.

Avant, lorsque vous voyiez une photo sur un site Web, si vous cliquiez sur le bouton droit de la souris, l’option Rechercher une image dans Google apparaissait.

Acheter un mobile pas cher en 2021 est une décision judicieuse, si vous n’avez besoin que des fonctions quotidiennes requises d’un smartphone. Ce sont les meilleurs mobiles bon marché de 2021.

Cette commande a fait exactement cela : elle rechercherait cette image et elle vous montrerait les sites Web où elle apparaît, les versions avec une taille ou une qualité supérieure, la source d’origine, etc. C’est-à-dire, ce que vous demandez à un moteur de recherche d’images.

Mais dans la dernière version de Chrome le navigateur d’images a disparu, et vous ne pouvez désormais utiliser la recherche d’images qu’avec Google Lens :

Le problème est que Google Lens n’est pas un pur moteur de recherche d’images, et ce que cela vous montre, ce n’est pas, eh bien, plus d’images comme ça, mais Sites Web qui ont l’image, sites Web qui contiennent des éléments qui apparaissent dans l’image, images similaires, plus de photos du même site Web, etc.

Mais nous recherchons la même image !

Bien sûr, il existe des situations dans lesquelles vous pouvez être intéressé à rechercher des images similaires ou quelque chose dans la photo. Mais le problème est toujours le même : Pourquoi nous imposent-ils des outils et ne nous laissent-ils pas choisir ?

Dans les menus de Chrome, une recherche d’images dans Google et une autre commande Rechercher des images dans Google Lens s’intègrent parfaitement, et tout le monde est content. Mais non.

Comment désactiver Google Lens

Préféreriez-vous utiliser la recherche d’images de Chrome au lieu de Google Lens?

Le moyen le plus simple de le faire est de rechercher avec Google Lens, de faire défiler les résultats jusqu’en bas et le bouton Réessayer avec Google Images apparaîtra :

Oui même alors vous ne voulez pas avoir à utiliser Google Lens de force, de Business Insider, ils nous passent une astuce pour le désactiver.

Il vous suffit d’écrire dans la case où apparaît l’adresse des pages web, ceci :

chrome : // drapeaux

Dans le moteur de recherche qui s’affiche, saisissez Rechercher sur votre écran avec Google Lens. Dans l’option qui s’affiche à l’écran, affichez simplement le panneau, choisissez l’option Désactivé puis cliquez sur Relancer pour redémarrer le navigateur et appliquer les modifications :

À partir de maintenant, vous verrez l’ancien moteur de recherche d’images Google, efficace et simple, au lieu de Google Lens.

Comme vous pouvez le voir, c’est très facile à appliquer… jusqu’à ce que Google veuille…