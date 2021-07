Chrome a d’abord essayé la refonte de Safari

https://www.androidauthority.com/newsletters/da-july-26-2021/

Bonjour ! La meilleure chose à propos de Space Jam 2 n’était pas le film, c’était la sortie de toutes les bandes-annonces animées des films pour enfants. Non pas que je pouvais, même vaguement, comprendre ce qui se passait. Boss Baby Vs Ninja Babies ? Aucune idée du tout. Mais ça avait l’air bien amusant…

Un ex-Googler a expliqué pourquoi Chrome a abandonné une refonte de l’interface utilisateur mobile, similaire à ce qui se passe avec iOS 15 Safari, il y a des années.

En bref, Chris Lee, travaillant en tant que concepteur d’interactions du personnel chez Google Chrome, vers 2016, a préconisé et dirigé un effort pour essayer de repenser Google Chrome sur mobile. Il s’appelait Chrome Home et c’était quelque chose qui en faisait Chrome stable sur mobile si vous activiez le drapeau, jusqu’à ce qu’il soit retiré. Lee dit que son argumentaire pour essayer une nouvelle approche était double : « 1. Les téléphones grandissaient et nous avons eu l’opportunité d’innover en créant une interface gestuelle et spatiale qui serait toujours utilisable d’une seule main. « 2. Mobile Chrome augmentait également le nombre de fonctionnalités, mais comme son interface minimaliste gardait tout derrière un menu « trois points », ces fonctionnalités étaient sous-utilisées et difficiles d’accès. » En fin de compte, après un tas de tests, Google “a entendu un mélange de réactions”. Les geeks de la technologie ont adoré, mais : « … pour certains utilisateurs grand public, le changement a semblé désorientant. Chrome sert des milliards d’utilisateurs à travers le monde avec des connaissances technologiques variées. Je suis devenu de plus en plus convaincu que le lancement de Chrome Home ne servirait pas bien tous nos utilisateurs. » Intéressant. Chris Lee dit qu’il a ensuite préconisé de l’abandonner et mentionne brièvement que Safari dans iOS 15 semble avoir « des idées et des critiques similaires ».

Safari iOS 15 bêta:

Voici Federico Viticci, rédacteur en chef de MacStories, qui a du mal à commander de la nourriture parce que la nouvelle barre inférieure de la version bêta de Safari gêne (Twitter), dans une vidéo avec 74 000 vues. YouTuber Quinn Nelson s’est également plaint de la même chose quelques jours plus tard. Ce qui a incité les gens à spéculer qu’il n’y avait aucun moyen qu’Apple le publie tel quel, ou si Apple le fait, cela va créer toutes sortes de nouveaux ravages. Surtout les personnes affamées qui espèrent ajouter des repas à leur panier. Et demander à l’ensemble d’Internet de repenser les sites Web mobiles pour iOS 15… n’arrivera probablement pas. Cela dit, étant donné qu’iOS 15 est une version “automne 2021”, très probablement en septembre, et que tout cela étant un problème évitable, vous parieriez sur le fait qu’Apple change sa conception finale, plutôt que de tout casser. Le gentil message de Chris Lee sur la décision de Google de ne pas se lancer nous dit qu’il l’espère aussi.

📆 Motorola annonce l’événement du 5 août, série Edge 20 attendue (Android Authority).

⌚ Oppo Watch 2 fuit avant le lancement du 27 juillet, mais on ne sait pas s’il fonctionnera sous Wear OS (Android Authority).

📉 Pourquoi les téléphones Samsung ont échoué en Chine : De leader du marché en 2013 à moins d’un point de pourcentage de part de marché. Samsung est soit le premier, soit le deuxième dans la plupart des autres pays où il est en concurrence (TechAltar/YouTube).

🥽 La nouvelle API expérimentale d’Oculus mélange la réalité virtuelle avec un environnement réel (Gizmodo).

🏹 L’introduction en bourse de Robinhood a lieu ce mercredi, et le roadshow public inhabituel de l’introduction en bourse de la société, diffusé ce week-end, contenait des trucs étranges (« Quelle est votre planète préférée ? » a été choisi comme question). Quoi d’autre? Les comptes de retraite via IRA et Roth IRA arrivent (The Verge).

💵 Alors que les États-Unis reprennent la route (et, ce qui est troublant, évitent les transports en commun), les applications de stationnement rapportent (Bloomberg, $).

🔊 Les pincettes acoustiques peuvent ramasser des objets avec des ondes sonores — sans aucun contact physique (SciTechDaily).

🔴 Les scientifiques ont juste « regardé » à l’intérieur de Mars via un sismographe et ont trouvé un noyau gros mais léger, ainsi qu’une croûte chaude et complexe (Ars Technica).

🚁 Également sur Mars : le 10e vol réussi d’Ingenuity signifie qu’il a maintenant volé plus d’un mile dans l’air martien. Cela a déjà duré 76 jours martiens de plus que sa mission d’origine (Gizmodo).

La MLB essaiera des émetteurs cryptés et la conduction osseuse pour arrêter le vol de panneaux (The Verge).

Des chercheurs testent du béton magnétisé qui pourrait recharger votre VE pendant que vous conduisez (Engadget).

🔋 Premier examen de conduite Mercedes-Benz EQS 2022 : « C’est vraiment un gros problème », déclare cet examen (CNET).

🧬 La police de Las Vegas résout une ancienne affaire de meurtre en utilisant un volume record d’ADN (Engadget).

À quel point le tourisme spatial est-il mauvais pour l’environnement ? Et d’autres questions sur les voyages dans l’espace, répondues (Vox).

🎮 « À quel jeu vidéo voudriez-vous jouer à nouveau pour la première fois ? (r/askreddit).