Chrome ajoute deux fonctionnalités de sécurité pour protéger les utilisateurs contre les virus – .

Malgré toutes les avancées en matière de fonctionnalités de sécurité et de technologie, Internet est un endroit aussi dangereux qu’il ne l’a jamais été, ce qui est confirmé à maintes reprises par le piratage des sites Web des entreprises, l’exploitation des vulnérabilités zero-day et la fuite d’innombrables mots de passe.

Nous dépendons de nos navigateurs Internet pour nous protéger des menaces, et cette semaine, Google rend Chrome encore plus sûr avec quelques ajouts à sa fonctionnalité de navigation sécurisée améliorée qui a été lancée l’année dernière “pour les utilisateurs qui nécessitent ou souhaitent un niveau de sécurité plus avancé. en naviguant sur le Web.

Comme le rapporte The Verge, une mise à jour concerne les extensions Chrome. À l’avenir, le navigateur affichera un avertissement si l’extension que vous essayez de télécharger n’est pas « approuvée » par Google. Les extensions doivent respecter toutes les règles du programme pour développeurs décrites sur le site Web de Google pour être dignes de confiance, et doivent également être disponibles depuis “au moins quelques mois”. Ainsi, même si une extension est complètement propre et fait exactement ce qu’elle est censée faire, Google ne lui fera toujours pas confiance tout de suite.

Si vous essayez de télécharger l’une de ces extensions non fiables, vous verrez un avertissement contextuel qui vous demandera de « procéder avec prudence ». Vous pouvez toujours choisir « continuer l’installation », mais vous pouvez au moins y réfléchir à deux fois avant de donner à l’extension l’accès à votre navigateur Chrome.

Selon Google, environ 75 % des extensions actuellement disponibles sur le Chrome Web Store seraient dignes de confiance en vertu de ces directives. De plus, ce n’est pas parce qu’une extension n’est pas fiable qu’elle est dangereuse, mais cela pourrait convaincre les utilisateurs de faire un peu plus de recherches avant de télécharger l’extension sans hésiter. Les utilisateurs de Chrome doivent être plus conscients des risques.

De plus, Google ajoute une nouvelle fonctionnalité d’analyse qui cherchera à avertir les utilisateurs des téléchargements qui semblent suspects. Une fois la fonctionnalité déployée, les utilisateurs de Chrome auront la possibilité de télécharger tous les téléchargements qui semblent « risqués, mais pas clairement dangereux » sur les serveurs de Google pour une analyse approfondie. Ils peuvent choisir de contourner ce processus, mais c’est une autre façon pour Chrome d’inciter les utilisateurs à être proactifs face aux risques de sécurité. Au pire, vous vous évitez de télécharger de méchants logiciels malveillants.

Google indique que les nouvelles fonctionnalités de sécurité seront déployées progressivement pour Chrome 91, de sorte que vous ne les verrez peut-être pas tout de suite, même si votre navigateur est entièrement mis à jour.

Chrome n’applique pas toujours automatiquement les dernières mises à jour lorsque vous ouvrez le navigateur. Par conséquent, si vous souhaitez vérifier et voir quelle version vous utilisez, accédez à Paramètres puis cliquez sur À propos de Chrome en bas de la barre de menu sur le côté gauche de l’écran. Si vous utilisez déjà la dernière version de Chrome, vous êtes prêt à partir, mais sinon, vous devriez commencer le processus de mise à jour. Une fois téléchargé, cliquez sur le Relancer bouton pour terminer la mise à jour.

