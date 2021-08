Chrome augmente encore la confidentialité du mode navigation privée

Un paramètre expérimental est apparu dans la version expérimentale Android de Chrome qui donnera aux utilisateurs du navigateur de Google la possibilité de bloquer l’accès aux onglets Incognito. L’accès ne sera accordé que lorsque le mot de passe correct de l’écran de verrouillage est entré ou que les données biométriques pertinentes sont fournies.

Cela signifie que jusqu’à ce que l’appareil photo de votre téléphone scanne avec succès votre visage pour vous identifier, ou que le lecteur d’empreintes digitales de votre téléphone reconnaisse votre empreinte, l’accès aux onglets de navigation privée sera bloqué. Cela signifie qu’il y a quelque chose d’un gain. Les onglets – standards et Incognito – ont tendance à être laissés ouverts pour permettre un accès plus rapide, et l’ajout d’un niveau d’authentification introduit un délai, bien que très petit.

Le mode navigation privée de Chrome, comme les modes de navigation privée proposés par d’autres navigateurs, est un excellent moyen de s’assurer que votre activité en ligne n’est pas enregistrée dans votre historique de navigation. Mais si c’est un coup de pouce à la vie privée, ce n’est pas complètement infaillible.

Si vous avez tendance à garder les onglets de navigation privée ouverts sur votre téléphone, rien n’empêche une personne qui a accès à votre téléphone de voir les sites que vous essayez de garder pour vous. Bien sûr, vous avez presque certainement mis en place des données biométriques ou un code de verrouillage d’écran, mais cela n’empêche pas quelqu’un d’être curieux si vous lui donnez votre mobile pour regarder de plus près une photo. Maintenant, Google fait pression.

Garder ça privé

Bien qu’il y ait un nouveau drapeau visible dans Chrome Canary (appelé incognito-rauthentication-for-android, si cela vous intéresse), rien ne semble se passer pour le moment lorsqu’il est activé. Il se peut que Google active l’option dans une future mise à jour de la version Canary, ou qu’elle soit activée via une mise à jour côté serveur.

Il faudra un certain temps avant que cette option ne soit disponible dans la version stable de Chrome pour Android, probablement des mois plutôt que des semaines. Mais tout d’abord, il subira des tests dans Canary, puis des versions bêta avec des utilisateurs prêts à essayer des applications en pré-version. Si vous n’avez pas encore Chrome Canary pour Android et que vous aimez l’idée de l’essayer (en gardant à l’esprit les problèmes de stabilité potentiels), vous pouvez le récupérer ici.

Analyse : Android rattrape iOS

Le fait que cette fonctionnalité arrive dans la version Android de Chrome n’est pas particulièrement surprenant après ses débuts récents sur iOS. Pour l’instant, il semble que la possibilité de verrouiller les onglets de navigation privée ne soit qu’une option mise à la disposition des utilisateurs mobiles.

D’une part, cela a beaucoup de sens – les téléphones Android et les iPhones offrent diverses options de sécurité et incluent des caméras en standard qui peuvent être utilisées comme mécanisme de verrouillage via la reconnaissance faciale, et de nombreuses fonctionnalités de lecteurs d’empreintes digitales.

Bien que les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau puissent également en avoir, ce n’est pas garanti. Il y a bien sûr la possibilité de verrouiller les onglets avec un mot de passe, c’est une méthode beaucoup moins pratique, et que Google n’est pas particulièrement susceptible de mettre en œuvre pour les utilisateurs de bureau.

Via Ghacks