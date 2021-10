Chrome expérimente avec une recherche pratique sur le panneau latéral, des groupes d’historique de navigateur

in

Google a annoncé deux nouvelles expériences pour le navigateur Chrome visant à faciliter la navigation dans les recherches nouvelles et anciennes.

La première nouvelle fonctionnalité est le panneau latéral, qui a été récemment repéré en cours de développement et permettra aux utilisateurs de visualiser simultanément une page et les résultats de recherche associés.

Après avoir entré une recherche et navigué vers une page à partir des résultats, les utilisateurs peuvent cliquer sur une icône “G” à côté de la barre de recherche pour ouvrir un panneau latéral des résultats de la même recherche.

Cela vous permet d’afficher une page directement dans la fenêtre principale de votre navigateur sans avoir besoin de naviguer dans les deux sens ou de perdre vos résultats de recherche.

Source : Google

La fonctionnalité n’est pas trop différente de la recherche dans la barre latérale introduite dans le navigateur Microsoft Edge.

Google dit qu’il développe la fonctionnalité de panneau latéral “pour explorer comment Chrome peut mieux aider les utilisateurs à comparer facilement les résultats”. Pour l’instant, il est disponible dans le canal Chrome Dev sur les meilleurs ordinateurs portables et ne fonctionne qu’avec la recherche Google, mais la société prévoit d’étendre la fonctionnalité à davantage de navigateurs et de moteurs de recherche.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Une autre fonctionnalité, surnommée « Voyages », vise davantage à faciliter la recherche de recherches antérieures. La fonctionnalité regroupera les pages de l’historique de votre navigateur dans un cluster basé sur le sujet pour vous aider à “revoir cette pépite utile et continuer à explorer”.

C’est un peu similaire à la fonctionnalité Collections dans Edge, bien que cette méthode ne nécessite pas l’intervention de l’utilisateur.

Source : Google

Google garantit que vous contrôlez entièrement l’expérience, qui peut être désactivée à tout moment. Vous pouvez également effacer l’historique d’un voyage particulier ou choisir d’effacer l’intégralité de l’historique de votre navigateur. Google indique que les voyages ne sont enregistrés que sur l’appareil et non sur votre compte, bien que cela puisse leur permettre d’être accessibles à partir de plusieurs appareils en fonction des intérêts et des commentaires des utilisateurs.

Journeys est disponible pour essai sur Chrome Canary pour ordinateur.

Si vous souhaitez essayer l’une ou l’autre de ces fonctionnalités, vous souhaiterez modifier votre chaîne logicielle sur le navigateur Google Chrome en téléchargeant les chaînes Canary ou Dev.