Chrome fait peau neuve pour ses pages système

Cela fait quelques années maintenant que Google a donné à Chrome l’une de ses plus grandes transformations à ce jour – un régal parfait (pour la plupart) pour célébrer la première décennie du navigateur. Son relooking Material a abandonné les formes trapézoïdales et le gris terne pour un look moderne et arrondi qui est plus conforme au système de conception mis à jour de Google. Cependant, l’absence de thème dans les pages système de Chrome (paramètres et signets, par exemple) témoigne de l’absence de cohérence dans la mise en œuvre par Google de Material Design. Mais avec un changement à venir, il semble que la société veuille enfin appliquer son langage de conception attrayant à Chrome de manière cohérente.

Nous suivons les efforts de Google pour reconcevoir les différentes pages système de Chrome depuis juillet, et au fil du temps, plus de détails sont apparus sur la façon dont les développeurs vont l’implémenter. La refonte fait partie d’une mise à jour WebUI plus large – un terme qui décrit vaguement des parties de l’interface de Chrome qui utilisent des technologies Web telles que HTML et JavaScript. Nous avons récemment découvert un commit sur Chromium Gerrit qui ajoute des mises à jour de style aux préférences, signets, téléchargements, extensions et historique de Chrome ; avec un nouveau drapeau dans Chrome et Chrome OS 93 Beta, vous pourrez prévisualiser le look mis à jour. Copiez et collez l’URL suivante (dans audacieux) dans la barre d’adresse de Chrome et basculez sa bascule sur Activé :

chrome:drapeaux#webui-branding-update

Modifie divers composants de l’interface utilisateur dans les pages WebUI pour avoir un aspect plus moderne. – Mac, Windows, Linux, Chrome OS

Vous devrez redémarrer le navigateur pour appliquer les modifications, alors assurez-vous d’avoir enregistré votre travail avant de le faire. Lorsque le navigateur sera relancé, vous devriez pouvoir voir les nouvelles mises à jour de style en visitant les pages susmentionnées. Voici un aperçu rapide des modifications :

Paramètres Chrome

La gauche: anciens paramètres Chrome ; Droite: Nouveaux paramètres Chrome

Qu’il s’agisse de modifier l’apparence de Chrome ou de gérer le moteur de recherche, les paramètres de Chrome offrent de nombreuses personnalisations pour l’adapter à vos besoins. La page des paramètres repensée ressemble étonnamment aux préférences système trouvées sur Chrome OS – elle abandonne la barre d’outils bleu Matériel et l’arrière-plan gris clair pour un blanc uni. Il y a une icône Chrome juste à côté du plus grand en-tête “Paramètres” sur la barre d’outils, et la barre de recherche est plus arrondie pour mieux s’adapter aux directives matérielles mises à jour de Google. Le nouveau design semble plus moderne et contrasté, mais il pourrait certainement être trop lumineux pour certains.

La gauche: anciens paramètres Chrome sur le thème sombre ; Droite: Nouveaux paramètres Chrome sur le thème sombre

L’ancienne et la nouvelle interface utilisateur se ressemblent en grande partie lorsque vous utilisez Chrome avec un thème sombre. Vous trouverez cependant quelques différences, comme l’en-tête mis à jour et la barre de recherche arrondie dans la barre d’outils. Les paramètres sont la seule page système qui est actualisée comme celle-ci à l’aide de Chrome 93. Vous devrez utiliser 94 ou une version ultérieure pour la voir appliquée à plus d’endroits.

Gestionnaire de favoris

La gauche: anciens signets Chrome ; Droite: Nouveaux signets Chrome

Il peut être difficile de se souvenir du nom des pages Web ou de les saisir manuellement dans Google. Avec le gestionnaire de favoris de Chrome, vous pouvez rapidement enregistrer un raccourci de vos sites Web préférés et y accéder en quelques secondes. Il reçoit également une nouvelle couche de peinture Material (blanche) – sa barre d’outils gagne un logo Chrome et un en-tête audacieux, et remplace le fond gris clair par un fond blanc.

La gauche: anciens paramètres Chrome sur le thème sombre ; Droite: Nouveaux paramètres Chrome sur le thème sombre

Le gestionnaire de signets ressemble à l’ancien design lorsqu’il est réglé sur le mode sombre : mêmes teintes sombres, disposition de la carte et couleur d’accentuation. Les principales différences se trouvent dans sa barre d’outils : vous verrez un nouveau logo Chrome, un en-tête plus grand et une barre de recherche arrondie. Le design mis à jour est certainement une belle touche, mais les icônes de dossier de signets d’apparence ancienne pourraient grandement nécessiter une refonte.

Historique de navigation

La gauche: ancienne interface utilisateur de l’historique ; Droite: Nouvelle interface utilisateur de l’historique

Chrome enregistre automatiquement les pages Web que vous avez visitées, y compris les noms et les dates. Vous pourrez accéder à une liste de vos sites Web récemment visités directement à partir de Chrome, où vous trouverez un gestionnaire d’historique (maintenant) beaucoup plus lumineux.

La gauche: Ancienne interface utilisateur d’histoire sur le thème sombre; Droite: Nouvelle interface utilisateur d’histoire sur le thème sombre

Notre histoire de refonte se poursuit avec l’histoire de Chrome. Il s’en tient à la tendance consistant à appliquer du blanc partout (ou du gris si le mode sombre est activé), à mettre à jour la barre d’outils et à arrondir les coins pour le rendre plus net et plus facile à voir grâce au contraste plus élevé.

Téléchargements Chrome

La gauche: ancienne interface utilisateur de téléchargement ; Droite: Nouvelle interface utilisateur de téléchargement

Comme pour l’enregistrement de vos pages Web récemment visitées, Chrome peut également garder une trace de vos fichiers téléchargés afin que vous n’ayez pas à les chercher sur votre PC. Avec le drapeau activé, sa page de téléchargement abandonne les teintes bleues pour le blanc, en utilisant à nouveau des coins de barre de recherche arrondis et un en-tête modifié.

La gauche: Ancienne interface utilisateur de téléchargement sur le thème sombre; Droite: Nouvelle interface utilisateur de téléchargement sur le thème sombre

Tout comme les autres pages système, le mode sombre ressemble à l’ancienne conception – les principales différences peuvent être trouvées dans la barre d’outils.

Rallonges

La gauche: ancienne interface utilisateur des extensions ; Droite: Nouvelle interface utilisateur des extensions

Les extensions ajoutent encore plus de fonctionnalités à Chrome, qu’il s’agisse d’intégrer un enregistreur d’écran ou une application de prise de notes directement dans le navigateur. Vous pourrez gérer vos plugins directement depuis Chrome, qui devrait bientôt faire peau neuve. Reprenant le nouveau design des autres pages système de Chrome, Extensions est complètement blanc (ou gris si vous utilisez le mode sombre), utilisant un en-tête plus grand et une barre de recherche arrondie pour améliorer sa visibilité.

La gauche: Ancienne interface utilisateur sombre des extensions ; Droite: Nouvelle interface utilisateur des extensions sombres

Google a longtemps eu du mal à mettre en œuvre la conception matérielle dans ses produits, mais ces modifications de l’interface utilisateur prouvent qu’il n’a pas abandonné. L’iconographie dans le gestionnaire de signets semble datée et il y a quelques problèmes de style ici et là – c’est à prévoir car il est toujours en développement. Mais dans les grandes lignes, ce sont toutes des étapes dans la bonne direction pour rendre les pages système cohérentes avec le reste de l’interface de Chrome – et je suis tout à fait d’accord.