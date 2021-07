Chrome intégrera un outil de capture d’écran natif que vous allez vouloir utiliser | La technologie

in

Ce serait l’outil de capture d’écran, avec édition incluse, que vous attendiez pour votre navigateur préféré.

L’une des options les plus courantes que nous faisons habituellement lorsque nous naviguons sur notre ordinateur est la captures d’écran, pour nous assurer que nous avons correctement effectué un achat en ligne et que nous avons la preuve de la transaction, pour enregistrer des informations puis les partager avec l’un de nos contacts ou pour obtenir une photo qui ne peut pas être enregistrée au début, et bien qu’il y ait une clé dans notre clavier qui nous permet de prendre des captures d’écran, jusqu’à présent, Chrome de bureau ne l’incluait pas, du moins visiblement.

Il convient de noter que Chrome dispose actuellement d’un outil natif pour prendre des captures d’écran, mais il est malheureusement caché dans les outils de développement du navigateur et est pratiquement utilisé par très peu de personnes.

Maintenant, selon reddit, Google vous travaillez sur l’ajout d’un outil de capture d’écran dans votre nouveau menu partagé Dans la barre d’adresse de Chrome, et en plus de cet outil mentionné, il y aurait également d’autres options telles que le partage de liens, l’envoi à des appareils, l’enregistrement de page, la création de code QR ou la transmission, entre autres.

Maintenant, une nouvelle confirmation de Chromium Gerrit suggère que cet outil de capture d’écran sera disponible dans le nouveau menu partagé mentionné ci-dessus.

Il est également suggéré que cet outil de capture d’écran natif pour le bureau Chrome cela nous permettrait également de ne capturer qu’une partie spécifique de l’écran que nous choisissons, pour éviter le processus ultérieur fastidieux d’avoir à le couper. Il semble aussi que comprendra différents outils d’édition de la capture d’écran.

Bien que l’existence de ce nouvel outil de capture d’écran ait été révélée, bien plus profonde que de simplement donner le bouton correspondant sur notre clavier, on ne sait toujours pas quand il pourrait être installé ou dans quelle version de Chrome, mais nous espérons que ce sera bientôt.