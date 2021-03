Chrome OS 89 est en cours de déploiement avec Phone Hub, l’enregistrement d’écran natif, etc.

C’est le 10e anniversaire de Chrome OS aujourd’hui, et Google a annoncé une multitude de nouvelles fonctionnalités intéressantes de Chrome OS 89 pour célébrer. La mise à jour d’étape améliore les Chromebooks avec plusieurs modifications pour améliorer l’expérience utilisateur. Voici quelques-unes des fonctionnalités de Chrome OS annoncées aujourd’hui par Google et destinées aux appareils éligibles.

Hub de téléphone et synchronisation Wi-Fi

Cela fait un mois que nous avons couvert une version fonctionnelle de Phone Hub dans Chrome OS. Depuis, Google travaille dans les coulisses pour préparer son lancement. Phone Hub arrive sur Chrome OS 89, promettant une intégration plus étroite entre Android et les Chromebooks. Vous pourrez répondre aux messages texte de votre téléphone, afficher sa batterie et son signal cellulaire, et le localiser à partir de votre Chromebook. Phone Hub affiche également quelques-uns de vos onglets Chrome récents de votre téléphone afin que vous puissiez reprendre facilement là où vous vous étiez arrêté. Cette fonctionnalité ajoute également une synchronisation Wi-Fi améliorée qui enregistre vos mots de passe réseau entre vos appareils.

Pour utiliser Phone Hub, vous devez disposer du dernier service Google Play installé sur votre téléphone. Vous devriez voir Phone Hub sur l’étagère après avoir allumé votre Chromebook et le Bluetooth de votre téléphone.

Le partage à proximité arrive également sur les Chromebooks, dont les conseils Google devraient arriver pour les Chromebooks dans les mois à venir. Si vous ne voulez pas attendre, vous pouvez activer les indicateurs via chrome: // flags / # à proximité-partage et chrome: // # enable-shareheet

Expérience de capture d’écran améliorée

Google met à jour l’expérience de capture d’écran pour la rendre détectable et intuitive. Le nouvel outil vous permet de prendre une capture d’écran complète, partielle ou fenêtrée, et même de cuire au four dans un enregistreur d’écran. Vous pourrez accéder à l’enregistreur d’écran et aux outils de capture directement à partir des paramètres de l’étagère. La découvrabilité supplémentaire permet aux tablettes d’accéder à ces outils sans connecter de clavier. L’enregistreur d’écran peut basculer votre microphone et sauvegarder vos enregistrements au format .webm. Sur ma Pixel Slate, il enregistre à une moyenne de 30 images par seconde avec une fréquence d’échantillonnage audio de 48 kHz.

Ne perdez jamais vos fichiers avec Tote

Personne n’aime plonger profondément dans leur labyrinthe de répertoires pour trouver leurs fichiers. Pour résoudre cette frustration, Google ajoute Tote (anciennement Holding Space) à Chrome OS 89, une fonctionnalité de productivité pratique. Tote permet un accès rapide à vos captures d’écran et aux téléchargements récents depuis la barre des tâches. Vous pouvez également y épingler vos fichiers essentiels pour ne plus jamais perdre la trace de vos répertoires. Vous pouvez également faire glisser et déposer des fichiers et des photos dans les applications Chrome avec votre souris ou votre doigt, ce qui vous fait gagner du temps.

Pour booster votre productivité, épinglez vos fichiers importants en cliquant avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Épingler. Les fichiers épinglés et récents apparaîtront sur l’étagère à côté de la barre d’état système.

Contrôles multimédias améliorés

Google est en train de ranger la barre de notification dans Chrome OS 89 en remaniant les contrôles multimédias. Au lieu de vous gêner, Chrome OS place les commandes multimédias dans une carte sous les bascules rapides. Vous pouvez rechercher (avancer ou reculer rapidement), mettre en pause et lire, ou ignorer les notifications. Pour garder la lecture active à quelques clics seulement, vous pouvez choisir de l’épingler sur l’étagère. Semblable aux commandes multimédias d’Android 11, il a l’air et se sent beaucoup plus poli que les cartes de style ancien.

Bureaux virtuels suralimentés

Les bureaux virtuels reçoivent une mise à jour importante de Chrome OS 89 pour vous aider à améliorer votre productivité. Vous pourrez ajouter jusqu’à huit bureaux virtuels, les réorganiser avec votre curseur et envoyer des fenêtres à un bureau spécifique. Les bureaux virtuels seront également persistants lors des redémarrages de l’appareil afin que vous puissiez vous lancer directement dans votre travail.

Réponses rapides

Google déploie des réponses rapides sur les Chromebooks pour faciliter la recherche de réponses. Propulsé par Google Assistant, Quick Answers propose des définitions, des conversions et des traductions. Une nouvelle carte Assistant Google s’affiche après un clic droit sur un mot sur une page Web.

Presse-papiers amélioré

Chrome OS 89 apporte un gestionnaire de presse-papiers qui améliore encore plus votre productivité. Au lieu de deviner quels mots vous avez copiés, vous pouvez vous référer au gestionnaire de presse-papiers. Cette fonctionnalité vous donne la liberté d’être créatif avec le texte ou l’image sur lequel vous travaillez sans craindre de le perdre. Cela permet de maintenir un meilleur flux de travail lors de l’écriture ou du basculement entre les fenêtres Chrome.

Pour utiliser le presse-papiers amélioré, copiez n’importe quelle image ou texte d’une page Web, puis appuyez sur la touche Lanceur (Tout) + V. Jusqu’à cinq éléments copiés récemment apparaîtront dans le gestionnaire de presse-papiers.

Family Link simplifié

Google a simplifié la configuration de Family Link que vous verrez la première fois que votre appareil démarre Chrome OS 89. Lorsque les parents créent le compte Google personnel de leur enfant, ils peuvent ajouter un compte scolaire. Les parents peuvent superviser leur enfant pendant qu’ils utilisent des applications scolaires comme Google Classroom. Ils peuvent également aider leur enfant à créer un code PIN pour faciliter l’accès à leur compte.

Annotation de l’application multimédia

Avec Chrome OS 89, vous pourrez libérer votre Picasso intérieur (pas vraiment) en annotant des images dans l’application multimédia. Vous aurez accès à trois supports de dessin: stylo, surligneur et gomme. La taille de l’encre va de «extra-fine» à «extra-épaisse» et une poignée de choix de couleurs. Cette fonctionnalité m’a aidé à prendre des notes après avoir pris une capture d’écran et a amélioré mon jeu de mèmes.

Pour annoter, double-cliquez sur une image dans l’application Fichiers. Une fois l’application multimédia lancée, cliquez sur l’outil d’annotation à côté du bouton d’édition de photos.

Sélection intuitive pour parler

Google travaille d’arrache-pied pour rendre les Chromebooks plus accessibles aux personnes handicapées. Dans Chrome OS 89, les développeurs ont réorganisé l’expérience utilisateur de la sélection pour parler. Il dispose de nouvelles commandes qui accélèrent, ralentissent et interrompt la voix, tout en passant à différentes parties.

Vous pouvez activer la fonction Sélectionner pour parler en basculant la fonctionnalité dans la section Accessibilité des paramètres de Chrome OS.

Un nouveau jeu d’icônes frais

La plupart des icônes d’applications intégrées de Chrome OS ont maintenant une nouvelle couche de peinture pour correspondre à l’esthétique du système d’exploitation. Canvas et Calculator sont un couple parmi une poignée d’icônes d’applications système actualisées, et ils ont l’air élégant.

Les fonctionnalités mises en évidence dans l’annonce officielle de Google ne font qu’effleurer la surface des nouveautés de Chrome OS 89. Je vais approfondir davantage de nouvelles fonctionnalités expérimentales dans les prochains articles. Chrome OS 89 peut prendre quelques jours pour atteindre votre appareil, mais dans l’ensemble, c’est une version passionnante qui vaut bien l’attente.

Nous remercions Google de nous avoir envoyé un butin exclusif pour célébrer le 10e anniversaire de Chrome OS, qui comprend un sac de voyage avec une barre de couleur emblématique et des autocollants.