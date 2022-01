Chrome OS 97 est là avec une vérification grammaticale hors ligne et une prise en charge multi-fenêtres pour l’application Galerie

Une excellente première version pour 2022, avec beaucoup plus à venir

Chrome OS 97 est là, juste après Chrome 97. La mise à jour du système d’exploitation comprend la majorité des mises à jour spécifiques au bureau fournies au navigateur, mais des modifications plus intéressantes sont apportées aux Chromebooks, telles qu’une meilleure fonctionnalité hors ligne, des améliorations de l’accessibilité et une application de galerie considérablement améliorée.

Vérification grammaticale hors ligne

Les Chromebooks ont toujours inclus un vérificateur d’orthographe et de grammaire intégré, mais pendant longtemps, le logiciel s’est appuyé sur la connectivité Internet pour remplir ses fonctions de vérification grammaticale. Avec Chrome OS 97, c’est du passé. Les Chromebooks mis à jour vers cette version vérifieront désormais automatiquement les erreurs de grammaire et les tpyos pendant que vous écrivez, même lorsque vous êtes hors ligne. Si vous ne voulez pas que le vôtre fasse cela, vous pouvez cependant désactiver cette option.

Application de galerie multi-fenêtres avec prise en charge audio

L’application de galerie intégrée de Chrome OS peut déjà sembler assez élégante, mais il y a longtemps eu le problème que vous ne pouviez pas ouvrir deux images côte à côte dans deux fenêtres. C’est enfin possible, et vous pouvez ouvrir autant de fenêtres pour les photos et autres fichiers que vous le souhaitez – je ne peux pas croire que cela ait pris autant de temps à Google, mais mieux vaut tard que jamais. La société a commencé à tester cela publiquement en août 2021.

Une autre amélioration apportée à l’application Galerie est la prise en charge audio, ce qui facilite l’écoute des chansons stockées sur votre Chromebook ou la prévisualisation de tout autre audio sans ouvrir un lecteur dédié.

Améliorations de la loupe

Pour ceux qui ont besoin de compter sur les services de la loupe d’écran en raison d’une mauvaise vision, Chrome OS 97 leur permet de choisir de déplacer la partie de l’écran qui est agrandie chaque fois qu’ils déplacent le curseur. Cela vient en plus de l’option existante qui vous permet de déplacer la zone agrandie lorsque votre curseur touche uniquement les bords de l’écran. Une option pour garder la souris au milieu de l’écran existe également.

Chrome OS a bien démarré en 2022, mais il y a encore beaucoup de choses à venir. Au cours du CES 2022, Google a annoncé une multitude de fonctionnalités pour son système d’exploitation de bureau, comme la possibilité de déverrouiller votre ordinateur portable avec votre montre Wear OS, l’accès à vos applications de messagerie depuis votre téléphone sans avoir à installer quoi que ce soit sur votre Chromebook, et ce qui est essentiellement multipoint Bluetooth pour pratiquement tous les écouteurs.

