Chrome OS 97 met à niveau l’application galerie et le lecteur audio de votre Chromebook

Dans la foulée des annonces majeures de Google liées à Chrome au CES, la société propose désormais la mise à jour Chrome OS 97 à certains des meilleurs Chromebooks. La mise à jour comporte quelques modifications et mises à niveau notables pour l’application Galerie, la loupe plein écran, etc.

Les changements les plus notables concernent probablement l’application Gallery. Avec Chrome OS 97, les utilisateurs peuvent désormais ouvrir et éditer des photos dans plusieurs fenêtres avec des images différentes, ce qui devrait être utile si vous souhaitez comparer et contraster. C’est une fonction assez basique, mais nous sommes heureux qu’elle soit enfin arrivée sur le système d’exploitation.

De plus, le lecteur audio dédié bénéficie d’une mise à niveau notable par rapport au petit lecteur dont il disposait jusqu’à présent. Pour les masochistes qui préfèrent les fichiers audio sur l’appareil, Chrome OS ouvrira un grand lecteur avec une pochette et un moyen facile de prévisualiser d’autres fichiers audio.

9to5Google a posté des images des deux joueurs, et vous pouvez voir l’avant et l’après ci-dessous :

Sur le plan de l’accessibilité, la loupe plein écran obtient une nouvelle option qui déplacera la loupe avec votre souris. Certains utilisateurs peuvent trouver cela plus facile à naviguer que les options précédentes, qui ne déplaceraient la loupe que lorsque la souris touchait le bord de l’écran. Vous pouvez également déplacer l’écran tout en gardant la souris centrée.

Chrome OS 97 introduit également une vérification grammaticale hors ligne, ce qui devrait s’avérer utile car il ne dépendra pas d’une connexion Internet pour fonctionner.

ChromeUnboxed met également en évidence des fonctionnalités telles que l’utilisation de Google Assistant pour ouvrir l’application Appareil photo et capturer une photo ou une vidéo. Cela a été introduit en tant que fonctionnalité bêta avec la mise à jour Chrome OS 96.

Google a maintenant déplacé Chrome OS vers un calendrier de mise à jour de quatre semaines, ce qui signifie que nous devrions voir plus de corrections de bogues (et, espérons-le, de fonctionnalités) arriver sur la plate-forme à un rythme plus rapide, conformément aux versions du navigateur Chrome. La dernière mise à jour devrait arriver automatiquement sur votre appareil, mais vous pouvez également effectuer une vérification manuelle en accédant à Paramètres > À propos de Chrome OS > Rechercher les mises à jour.

Le meilleur du CES

Le meilleur du CES 2022 d’Android Central

Un autre CES est passé, laissant une traînée de technologie fantastique dans son sillage. Voici quelques-uns de nos produits, appareils et idées préférés du CES 2022.