Chrome OS prépare les modifications tant attendues des notifications

Un nouveau code de développeur a été repéré qui fait allusion à une nouvelle interface utilisateur pour les notifications sur Chrome OS. Le code a été repéré par Android Police sur l’outil de développement Chromium Gerrit et comporterait une nouvelle interface utilisateur.

Bien qu’il n’y ait aucune indication de ce à quoi ressemblera cette nouvelle interface utilisateur, Android Police a trouvé des preuves qu’elle inclura le regroupement de notifications. L’absence d’un système de notification plus intelligent a été un problème majeur pour de nombreux utilisateurs sur les meilleurs Chromebooks, et Google pourrait enfin faire un effort pour y remédier. Cela signifie que les notifications apparaîtront regroupées lorsqu’elles proviennent de la même application, leur donnant un aspect moins encombré.

Les nouvelles notifications ne sont pas encore en ligne dans Chrome et sont apparemment au début du développement. Il existe un indicateur pour activer le changement, mais il ne fonctionne actuellement pas.

Bien que nous ne sachions peut-être pas exactement comment l’interface utilisateur changera, il ne serait pas surprenant que Google s’inspire de Material You dans Android 12. Les gens de Chrome Unboxed ont déjà créé une maquette de ce à quoi cela pourrait ressembler.

Comme on le voit dans la première version bêta d’Android 12, les notifications ont fait l’objet d’une refonte sur les smartphones comme le Google Pixel 5. Elles sont visuellement beaucoup plus propres et comportent une bascule plus importante pour les groupes de notification afin que les utilisateurs puissent les parcourir à chaque -App base.

Il peut s’écouler un certain temps avant qu’un meilleur système de notification n’atteigne Chrome OS, mais au moins il y a une indication qu’un correctif est en route. Google apporte déjà quelques améliorations aux notifications de Chrome OS grâce à la dernière mise à jour.

