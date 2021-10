Chrome pour Android a une nouvelle fonctionnalité vraiment utile qui est passée complètement inaperçue | La technologie

De cette façon, vous pourrez gérer le zoom de Chrome sur Android avec cette nouvelle fonction idéale pour lire ce petit texte que l’on trouve parfois en naviguant sur Internet.

Toutes les pages Web ne sont pas identiques, certaines ont des polices plus grandes que d’autres, et lorsque nous sommes sur un téléphone portable avec un écran plus grand ou plus petit, nous pouvons avoir des difficultés à lire les textes.

Alors que l’utilisateur peut facilement augmenter le zoom du navigateur avec un simple raccourci clavier tel que Control + ou Control- s’il se trouve sur le bureau, Nous pouvons également le faire via les différentes options du navigateur.

Mais tout peut être beaucoup plus compliqué si l’on essaie de zoomer pour augmenter ou diminuer sur un téléphone mobile, non seulement parce que les options ne sont pas d’un coup d’œil, mais parce qu’il peut s’agir directement d’une fonctionnalité qui ne peut même pas être trouvée selon le navigateur qui est utilisé.

Maintenant, Google travaille pour Chrome sur Android sur la possibilité pour varier le zoom en dézoomant ou en l’augmentant à partir de la même barre de navigateur, en choisissant l’option correspondante comme indiqué dans ce fil de discussion reddit.

Le meilleur de tous, c’est que le navigateur sur Android il se souviendra du zoom que nous avons sélectionné et l’appliquera la prochaine fois que nous l’ouvrirons afin que nous n’ayons pas à toujours toucher l’option correspondante.

Cette fonctionnalité d’accessibilité intéressante sera bientôt disponible pour tous les utilisateurs de la version stable de Chrome pour Android, et que vous pouvez maintenant activer avec le drapeau suivant # enable-accessibility-page-zoom, en entrant préalablement dans votre navigateur chrome : // drapeaux .

C’est une autre de ces fonctions dans lesquelles Google travaille pour rendre notre navigation beaucoup plus agréable, et maintenant aussi pour nos yeux.