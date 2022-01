Chrome pour iOS se bloque pour de nombreux utilisateurs avec les dernières mises à jour

Alors que de nombreux utilisateurs iOS utilisent par défaut Safari pour leurs besoins de navigation, Google Chrome est prêt pour la synchronisation multiplateforme et plus encore. Cependant, une mise à jour déployée au cours des derniers jours pose des problèmes aux utilisateurs de Google Chrome sur iOS, ce qui entraîne le blocage complet de l’application.

Au cours des dernières 24 heures, des dizaines d’utilisateurs de Chrome sur iOS ont signalé sur les forums de Google et Reddit que l’application Chrome était gelée et totalement inutilisable. Beaucoup signalent que le redémarrage, la réinstallation de l’application et d’autres méthodes de dépannage ne fonctionnent pas, et le problème semble se produire sur plusieurs modèles d’iPhone.

Depuis, nous avons pu reproduire le problème sur un iPhone exécutant iOS 15.3. Le problème de gel ne s’est produit qu’à la suite d’une mise à jour de Chrome pour iOS vers la version 97, qui a frappé l’App Store il y a environ trois jours. Les anciennes versions d’applications sur le même appareil fonctionnaient sans aucun problème. Cependant, sur un autre iPhone exécutant iOS 15.2 et la même version de Chrome, le problème de gel ne s’est pas produit. Sur une toute nouvelle installation, nous avons constaté que le problème ne se produisait pas non plus.

Lorsque le problème de gel affecte un iPhone, les utilisateurs ne peuvent pas parcourir les pages Web ni même configurer l’application s’ils ne l’ont pas déjà fait. Le problème gèle toutes les fonctionnalités en quelques secondes seulement.

Certains utilisateurs signalent qu’un correctif pour ce problème semble effacer le cache de l’application, mais sur iOS, cela nécessite de passer par les propres paramètres de l’application. Malheureusement, c’est quelque chose que notre Chance Miller a trouvé impossible, car l’application s’est bloquée avant qu’il ne puisse atteindre ce paramètre.

Très probablement, ce problème nécessitera l’intervention de Google. En attendant, nous vous recommandons de ne pas installer Google Chrome pour iOS si vous ne l’avez pas déjà fait.

