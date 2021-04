Chrome pour iPhone obtient la première mise à jour depuis novembre

Contrairement à d’autres applications propriétaires, le navigateur de Google a toujours suivi un cycle de publication strict et médiatisé de six semaines. Après avoir été sans mises à jour au cours des quatre derniers mois, une nouvelle version de Chrome pour iPhone et iPad est en cours de déploiement.

En février, Google a recommencé à publier de nouvelles mises à jour d’applications sur iOS et la cadence a repris sérieusement le mois dernier. Chrome, cependant, a été un peu en retard et a complètement ignoré les versions 88 (janvier) et 89 (mars).

La mise à jour d’aujourd’hui est toujours Chrome 87.0.4280.163 et se concentre principalement sur les corrections de bogues, bien qu’aucun problème majeur ne soit apparu depuis la dernière version en novembre. La version 90 du navigateur pour toutes les plates-formes est due la semaine prochaine, et Chrome rattrapera alors de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, Google a testé Touch / Face ID pour protéger les onglets de navigation privée ouverts.

Certaines modifications ont été apportées à l’étiquette de confidentialité des applications que Chrome a ajoutée ces dernières semaines. Dans la section « Données liées à vous », « Fonctionnalités de l’application » inclut désormais votre « Nom ». Cela est dû à la façon dont Google Pay dans Chrome requiert ces détails pour effectuer une transaction. Pendant ce temps, «Crash Data» et «Customer Support» se déplacent sous la section «Not linked to you».

Comme en témoignent ces changements, Google déclare qu’il « évaluera régulièrement nos besoins en données pour nous assurer que nous ne collectons que les données nécessaires pour fournir et développer des produits et des fonctionnalités utiles », tout en rappelant que les étiquettes de confidentialité des applications « représentent les catégories maximales de données qui pourraient être collectées. » La collecte réelle des données dépend des fonctionnalités, telles que Chrome Sync pour la gestion des mots de passe et les favoris, qui sont activées par les utilisateurs finaux.

Cette mise à jour de Chrome est en cours de déploiement pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad via l’App Store.

