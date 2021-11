Chrome pour ordinateur pourrait bientôt obtenir une fonctionnalité utile de sa version mobile

Prendre une capture d’écran avec Google Chrome sur le bureau s’effectue généralement à l’aide d’extensions ou d’applications tierces plutôt que d’un outil natif intégré au navigateur. Cependant, cela changera à l’avenir, car une nouvelle fonctionnalité est testée sur les versions les plus récentes de Chrome Canary.

Selon Techdows, la version 98 de Chrome Canary comprend désormais deux indicateurs qui vous permettent de prendre, de modifier et de partager des captures d’écran sur votre ordinateur portable, y compris la plupart des meilleurs Chromebooks. La nouvelle fonctionnalité est accessible via le menu de partage dans Chrome Canary, comme dans la version mobile.

Pour activer l’outil de capture d’écran, accédez à chrome:/flags, recherchez « Captures d’écran du bureau » et « Mode d’édition des captures d’écran du bureau » et activez-les. Étant donné que l’option de capture d’écran se trouve dans le menu de partage, vous devrez également activer l’indicateur de hub de partage de bureau pour que le bouton de partage apparaisse dans l’omnibox (barre d’adresse), s’il n’y est pas déjà.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Lorsque vous appuyez sur l’icône de partage, vous verrez l’option de capture d’écran dans le menu. Une fois sélectionné, il vous permettra de choisir la partie de l’écran que vous souhaitez capturer. Après cela, vous pouvez décider de télécharger la capture d’écran ou d’y apporter des modifications avant de l’enregistrer localement. Pour le moment, cependant, l’éditeur n’est pas encore fonctionnel, suggérant que l’équipe Google Chrome a évidemment besoin de plus de temps pour peaufiner la fonctionnalité.

La fonctionnalité a été rendue disponible pour la première fois dans Chrome pour Android il y a quelques mois. Son arrivée sur le bureau facilite la capture et l’édition de captures d’écran avec un outil intégré plutôt que de perdre du temps à rechercher des modules complémentaires de navigateur ou des outils logiciels tiers pour cette tâche.

Améliorez votre son

Test du Corsair HS80 RGB Wireless : Le casque PS5 le plus confortable à ce jour

Avec le HS80, Corsair a livré un casque de jeu avec un son fantastique et une connectivité sans fil à toute épreuve. Ensuite, il y a l’ajustement. Honnêtement, c’est l’un des casques de jeu les plus confortables que j’ai jamais utilisés. Donc, si vous cherchez à passer à un nouveau casque de jeu pour votre PS5, le HS80 peut être le choix idéal.

Jeu Android de la semaine

Pourquoi l’appellent-ils un Nonogram alors que tout ce que je peux dire est oui ?

Two Eyes – Nonogram reprend le format monogramme classique et les publicités dans certaines fonctionnalités de grande qualité de vie pour le rendre accessible aux joueurs de tous horizons. Avec une histoire sincère en dessous, Two Eyes est sûr de vous faire revenir pour plus.